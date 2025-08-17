РФ и Беларусь готовятся к военным учениям: в ГПСУ сказали, есть ли угроза для Украины

Страна-агрессор Россия и ее сателлит Беларусь продолжают подготовку к военным учениям "Запад-2025", которые состоятся на территории РБ. По данным украинских пограничников, на данный момент нет признаков опасности нового российского вторжения из Беларуси.

Об этом 16 августа в эфире телемарафона сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, ситуация на границе сейчас спокойная.

Нет признаков того, что враг формирует группировки у беларуско-украинской границы, которые можно было бы считать наступательными.

Демченко добавил интересную деталь относительно предстоящих учений. По его словам, не только российские войска будут перебрасываться в Беларусь, но и беларуские войска – на территорию России.

Что известно об учениях "Запад-2025"

В начале августа в Беларуси началась активная фаза подготовки к совместным стратегическим учениям с Россией "Запад-2025". Первый эшелон с российскими военными и техникой уже прибыл на территорию страны.

Учения пройдут с 12 по 16 сентября и станут первыми масштабными маневрами с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Эти действия вызывают беспокойство как в Украине, так и среди партнеров по НАТО.

Маневры "Запад" всегда имели особое значение для России и Беларуси. Последний раз такие учения проходили в 2021-2022 годах, а уже в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, использовав территорию Беларуси как плацдарм для атаки. Именно под видом учений Россия накапливала войска у украинских границ.

На данный момент известно, что в Беларусь прибыло несколько сотен российских военных. Также туда активно перебрасывается военная техника.

Украинская разведка и Госпогранслужба постоянно отслеживают ситуацию и возможное дальнейшее прибытие российских подразделений в Беларусь.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках учений "Запад-2025" военные РФ и РБ отработают планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник". Такое заявление сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин после закрытого доклада Александру Лукашенко.

