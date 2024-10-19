РФ имеет продвижение на фронте в Украине и на Курщине – анализ ISW

Российская оккупационная армия продолжает наступление вдоль всей линии фронта в Украине и пытается вернуть под свой контроль территории в Курской области. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Донбассе.

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На Курщине путинские войска продвинулись в пределах главного украинского выступа. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские оккупанты в Курской области продвинулись в полях к западу от Малой Локни (к северу от Суджи) во время механизированной атаки. Также утверждается, что захватчики сформировали тактические полуокружения украинских войск в районе Любимовки и Толстого Луга (оба к юго-востоку от Коренево).

Кроме того, российские войска могли продвинуться к юго-востоку от Коренево в районе Зеленого Шляха и Дарьино; восточнее Коренево около Кремяного и в Ольговке; северо-восточнее Суджи в Черкасском Поречном, Михайловке и Мартыновке; севернее Суджи около Малой Локни; восточнее Суджи около Агронома; и юго-восточнее Суджи около Плехово и Фанасеевки. В течение суток 18 октября в Глушковском районе продолжались бои к западу от главного украинского выступа в Курской области около Нового Пути (юго-западнее Глушково), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

На Харьковщине враг атаковал в районе Волчанска и Старицы, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. В свою очередь украинские войска контратаковали в неуказанном районе приграничной зоны Харьковской области. Представитель Харьковской группировки войск подполковник Евгений Романов заявил 18 октября, что украинские войска, действующие на Харьковском направлении, зафиксировали использование Россией низкокачественных 122-мм и 152-мм северокорейских артиллерийских снарядов, но отметил, что трудно отличить старые советские или северокорейские боеприпасы.

Также войска РФ атакуют вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 октября, показывают, что путинская армия продвинулась в центральную и северную часть Кругляковки (к югу от Купянска) и в лесную зону к западу от Дибровы (к западу от Кременной).

Российские войска продолжили наступательные операции к северу от Купянска в районе Голубовки; к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Колисниковки, Лозовой, Новоосиново; западнее Сватово у Вишневого и Надежды; юго-западнее Сватово в районе Грековки и Дружелюбовки, а также в направлении Катериновки и Новомихайловки; к северо-западу от Кременной в районе Новосадового, Невского и Макеевки; западнее Кременной в районе Терного и Торского; юго-западнее Кременной возле Серебрянки; южнее Кременной возле Белогоровки; и возле самой Кременной.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что в Донецкой области оккупанты продвинулись к северу от Верхнекаменского (к востоку от Сиверска), однако никаких подтвержденных изменений линии фронта на направлении Сиверска не было. Российские войска продолжили наступательные операции в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта также не было.

Кроме того, войска РФ провели наступательные операции к северу от Часового Яра в районе Григоровки и Мыньковки, к востоку от Часового Яра в районе Ивановского и к югу от Часового Яра в районе Ступочек 17 и 18 октября.

На Торецком направлении оккупанты продолжали наступательные операции в районе Дылевки; около самого Торецка; к западу от Торецка в районе Щербиновки и в направлении Романовки; к юго-западу от Торецка в направлении Сухой Балки; и к югу от Торецка в районе Нелиповки. Небольшие российские штурмовые группы наступают в Торецке, но с трудом пытаются закрепиться в населенном пункте.

Путинские войска продолжили наступательные операции к востоку и юго-востоку от Покровска 18 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Пропагандисты утверждали, что российские войска, действующие к юго-востоку от Покровска, продвинулись вдоль железнодорожной линии к югу от Селидово, чтобы перерезать шоссе Селидово-Курахово, и продвинулись к северо-западу и югу от Цукурино.

Также оккупанты концентрируют силы и атакуют Селидово из Мариновки (северо-восток от Селидово) и Михайловки (восточнее Селидово). В течение 18 октября враг продолжал наступление восточнее Покровска в районе Проминя и Новоторецкого и к юго-востоку от Покровска в районе Сухого Яра, Лысовки, Селидово, Михайловки, Новоселидовки, Новодмитровки, Измайловки, Горняка, Желанного Второго, Зоряного и в направлении Вишневого.

На Кураховском направлении оккупанты продвинулись к востоку от Курахово на фоне наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральную и западную часть Максимильяновки и к югу от населенного пункта во время механизированного наступления численностью в батальон.

Кремлевские пропагандисты утверждали, что российские войска продвинулись к окраинам Курахово, однако ISW не обнаружил подтверждения этих российских заявлений. Российские войска продолжали наступательные операции вблизи самого Курахово и к востоку от Курахово в районе Георгиевки и Дальнего.

В Запорожской области оккупанты также продолжали наземные атаки, н подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские войска провели атаки к северу от Роботиного в направлении Новоданиловки и к северо-западу от Роботиного в районе Новоандреевки.

На Херсонщине путинские войска продолжали атаки 17 и 18 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Оккупанты проводят воздушную разведку и готовятся к проведению атак на острова в дельте реки Днепр.

Напомним, в ночь на 19 октября россияне ударили ракетами по Одессе. Захватчики попали в густонаселенный частный сектор областного центра.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки пострадала женщина в Киеве: обломок дрона залетел в окно ее квартиры. Женщина получила тяжелое ранение ноги, ее отправили на операцию.