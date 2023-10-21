РФ использует шпионов, соцсети и СМИ, чтобы сорвать выборы в десятках стран – разведка США

Доклад разведки США указывает на то, что Россия использует своих шпионов, социальные медиа и собственные СМИ, чтобы взорвать доверие общества в честность демократических выборов по всему миру. В частности, этот отчет был разослан представителями американских властных органов в более чем 100 стран.

Об этом сообщает Reuters. В отчете указывается, что российские чиновники считают такие информационные операции достаточно эффективными.

"Наша информация указывает на то, что чиновники российского правительства, включая Кремль, видят ценность такого типа операции влияния и воспринимают ее как эффективную" – говорится в докладе.

Один из высокопоставленных должностных лиц Государственного департамента указал, что Россия усилила свои операции влияния после успешных дезинформационных кампаний во время выборов в США в 2020 году и пандемии COVID-19.

"Успех стимулирует дополнительные действия, и мы наблюдаем, как выборы в США выступают катализатором", – отметил чиновник.

В то же время в представительстве России не отреагировали на запрос о комментарии в этой ситуации.

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Доклад был обнародован в условиях обострения отношений между США и Россией из-за конфликта Москвы с Украиной и других актуальных вопросов.

В отчете отмечается, что Россия активно использует как открытые, так и секретные механизмы влияния, в частности, через лиц, имеющих связи с российскими разведывательными службами. Например, в документе описывается скрытая деятельность Федеральной службы безопасности России (ФСБ) по запугиванию членов избирательных комиссий, организации протестов в день голосования и препятствования голосованию за рубежом на выборах 2020 года в одной из европейских стран.

В документе американские спецслужбы определили Россию как "главного виновника", организующего операции для подрыва доверия к проведению выборов и их результатам. В отчете странам рекомендуется сотрудничать в целях уменьшения российского вмешательства в выборы. В частности, применять санкции, обмен информацией, высылать российских шпионов и накладывать запреты на въезд для граждан России.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ рассказали о шпионской сети РФ в Европе, куда привлечены десятки дипломатов. Журналисты нескольких стран Северной Европы разоблачили деятельность российских шпионов в скандинавских странах. Речь идет о почти 40 агентах российской разведки.

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