РФ массированно атаковала Харьков дронами: горят дома, среди пострадавших – беременная и ребенок

В ночь на субботу, 24 января, российские захватчики устроили массированную дроновую атаку на Харьков. В городе прогремело более 20 взрывов, есть попадания по гражданской инфраструктуре и пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Под ударом были по меньшей мере два района города.

Последствия атаки на Индустриальный район Харькова:

– вспыхнула квартира в жилом доме;

– в многоквартирном доме повреждено остекление окон;

– вспыхнула крыша еще одного дома.

По словам Терехова, в пятиэтажном доме в результате попадания "Шахеда" заблокированы люди. Впоследствии он сообщил, что в Индустриальном районе также пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом.

В результате прилета вражеского БПЛА в Немышлянском районе города вспыхнул частный дом, пострадала владелица жилья. Также повреждены многие соседние дома.

Из-за атаки РФ в Харькове пострадали 11 человек, среди них 74-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс, 25-летняя беременная и 12-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, вследствие чего погибли два человека. Еще несколько человек получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!