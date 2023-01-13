РФ нанесла ущерб украинской энергосистеме на $6,8 млрд – СМИ

Российские террористические войска нанесли ущерб украинской энергосистеме на 6,8 млрд долларов, пишет издание LIGA со ссылкой на данные Киевской школы экономики.

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"По состоянию на ноябрь, согласно подсчетам проекта "Россия заплатит", страна-агрессор повредила все объекты украинской энергосистемы на $6,8 млрд", - пишет издание.

Львиная доля приходится на инфраструктуру региональных операторов – облэнерго.

Масштабы разрушений оказались значительно больше, чем бюджеты некоторых облэнерго.

"Без поддержки государства и зарубежных коллег мы просто не сможем восстанавливать поврежденные электросети", - рассказал руководитель Николаевоблэнерго.

С другой стороны, помощи все равно мало. Международная поддержка, несмотря на то, что со временем она становится больше, покрывает всего 30-50% потребностей государственных облэнерго, утверждает издание.

По информации LIGA, сейчас только компания ДТЭК Рината Ахметова активно закупает оборудование на внутреннем рынке для скорейшего восстановления электросетей.

"Проблемы с финансами в облэнерго подтверждает и Лев Воинков, коммерческий директор и совладелец компании Сталев-Энерго. Это – дистрибьютор завода-производителя трансформаторов для облэнерго из Днепра. По словам Воинкова, сегодня у них заказывает энергетическое оборудование для облэнерго только ДТЭК", – пишет LIGA.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.