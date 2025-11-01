РФ применила новую тактику, позволяющую бить FPV-дронами вглубь Украины: детали

Российские войска меняют тактику применения БпЛА в войне против Украины. Они придумали способ, как наносить удары вглубь Украины с помощью FPV дронов.

В зону стабильного покрытия мобильной связи, через которую осуществляется управление дронами, эти беспилотники "подвозит" БпЛА "Молния". Подробности новой тактики врага раскрыл украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Новая тактика россиян

По словам Бескрестнова, чем дальше, тем чаще фиксируются случаи ударов российских FPV-дронов в районах, куда раньше они не доставали.

"Фиксируем новую тактику россиян. В нашу сторону летит БПЛА "Молния", которая несет два FPV дрона, но уже не простые, а с управлением через мобильную связь. То есть "Молния" "подвозит" дроны в места стабильного покрытия LTE и сбрасывает за 5-10 км до цели. Случаев становится все больше. Прошу всех принять во внимание", – написал он.

Новая тактика позволяет врагу задействовать FPV-дроны значительно дальше от линии фронта, чем при применении дронов на оптоволокне или с обычным радиоуправлением.

Бескрестнов также опубликовал фото одного из таких модифицированных российских дронов.

