РФ пытается использовать родственников военнопленных против Украины, – Лубинец

Страна-агрессор Россия использует родственников украинских военнопленных против Украины. Оккупанты звонят семьям защитников Украины и врут, что власть нашего государства якобы не хочет их забирать из плена.

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Кроме того, россияне пытаются манипулировать чувствами людей и требуют у них информацию о размещении войск ВСУ взамен на данные про родственника, которых находится в плену. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в воскресенье, 31 декабря.

Омбудсмен подчеркнул, что эти действия врага направлены на дискредитацию власти Украины. Заявления россиян о том, что Украина блокирует обмены военнопленными – неправда. Киев, по его словам, делает все возможное, чтобы вернуть украинских воинов, гражданских заложников и детей.

"У нас есть системные факты о том, что россияне звонят родственникам и говорят: "Мы готовы отдать, а Украина не хочет забирать". Это неправда. Они предлагают родственникам выходить на митинги, блокировать дороги, административные здания. Или, например, у нас есть факты, когда родственников заставляют фотографировать размещение Вооруженных сил Украины, объекты критической инфраструктуры и передавать их", – подчеркнул Лубинец.

По его словам, это часть гибридной войны РФ против украинского народа. Омбудсмен добавил, что обсуждал с представителями одной из стран-посредников необходимость разблокировать процесс возвращения военнопленных и подчеркнул, что обменный процесс заблокирован исключительно из-за нежелания россиян.

Накануне в проекте "Хочу жить" опубликовали список из 200 российских военнопленных, которых Москва не соглашается забрать в рамках обмена военнопленными с Украиной. Если бы не отказы РФ от проведения обменов, эти россияне могли бы быть уже дома.

Днем ранее были опубликованы имена еще 200 россиян, которых РФ вычеркивала из списков на обмен и отказывалась возвращать домой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лубинец сказал, что пока нет возможности провести масштабный обмен военнопленными с РФ в формате "всех на всех". Москва не заинтересована в этом процессе и вообще не показывает готовность проводить обмены.

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