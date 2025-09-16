РФ широко использует с первого дня войны: в Украине зафиксировали наибольшее в мире количество жертв от кассетных боеприпасов

Украина фиксирует наибольшее в мире количество жертв от кассетных боеприпасов, что является следствием их активного использования Россией с первого дня широкомасштабной войны. За весь период полномасштабного вторжения РФ в нашей стране задокументировано более 1200 жертв этих снарядов, причем подавляющее большинство приходится на 2022 год. В прошлом году в мире зарегистрировано 314 жертв этих бомб, из них 193 — это украинцы.

Об этом говорится в ежегодном отчете CMC – Коалиции против кассетных боеприпасов (Cluster Munition Coalition). Статистику отчета приводит издание RFІ.

По данным СМС, Россия "широко" использовала кассетные боеприпасы, которые являются запрещенными международной конвенцией, с первого дня большой войны.

Последствия для Украины

Кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или артиллерии. Взрываясь в воздухе они разбрасывают на большой площади меньшие снаряды, которые часто не взрываются сразу.

Загрязнение территории неразорвавшимися снарядами создает постоянную угрозу, поскольку они могут сдетонировать спустя годы.

Недокументированные случаи

В Украине официально зафиксировано наибольшее в мире количество погибших и раненых гражданских от кассетных боеприпасов.

Однако реальное количество жертв может быть значительно выше, поскольку задокументировать и идентифицировать всех пострадавших трудно из-за ограниченного доступа к обстреливаемым территориям и большого количества незарегистрированных случаев использования кассетных боеприпасов.

Важный факт

Ни Россия, ни Украина не являются участниками Конвенции о кассетных боеприпасах 2008 года, в которую входят 112 государств и которая запрещает использование, передачу, производство и хранение кассетных бомб.

Соединенные Штаты, которые также не являются участниками договора, в 2023 году передали кассетные боеприпасы Украине. Тогдашний представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Украина использует кассетные боеприпасы "эффективно" и "корректно", ведь удары наносились по военным объектам глубоко на оккупированных РФ украинских территориях.

