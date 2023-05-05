РФ содержит более 20 тысяч гражданских украинцев в заложниках, – Лубинец

На данный момент Российская Федерация удерживает более 20 тысяч украинских граждан в заложниках. После освобождения захваченных территорий это число может значительно увеличиться.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что люди удерживаются незаконно.

"Мы предполагаем, что на данный момент Российская Федерация удерживает более 20 тысяч гражданских украинцев в заложниках. Однако, после освобождения временно оккупированных территорий, это число может значительно возрасти", – сказал Лубинец на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Напомним, что российские оккупанты захватили в заложники пассажиров 11 автобусов и 2 машин Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел во время эвакуации жителей Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки официально установили факты военных преступлений, совершенных Россией в войне против Украины. С первых дней войны российские войска совершают в Украине ужасающие зверства, в том числе жестокие убийства гражданского населения, показательные казни, изнасилования, пытки и депортации людей на российскую территорию.