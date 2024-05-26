РФ удерживает в Черном море три корабля – ВМС ВСУ

По состоянию на утро 26 мая Россия удерживает в Черном море три военных корабля. Ракетоносители среди них отсутствуют.

В Азовском и Средиземном море русских военных кораблей не наблюдается. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

"По состоянию на 07:20 26 мая 2024 года в Черном море 3 вражеских корабля; в Азовском и Средиземном море вражеские корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.

При этом по состоянию на 07:00 в Черном море фиксировался всего один вражеский корабль.

В ВМС ВСУ также рассказали, что в течение суток в интересах РФ по Керченскому проливу в Азовское море прошли 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор. А в Черное море суда в интересах РФ через Керченский пролив прохода не осуществляли.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – отметили в ВМС.

Напомним, на днях OBOZ.UA рассказывал, что Россия решила в одностороннем порядке сдвинуть границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Согласно проекту постановления российского правительства, подготовленного минобороны РФ, РФ собралась объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Когда об этом проекте начали писать российские СМИ, а также появились первые официальные реакции от стран, интересы которых затрагивают намерения Москвы, проект постановления был удален из официальных ресурсов.