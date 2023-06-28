РФ увеличила интенсивность обстрелов Украины: выросло количество атак ракетами и дронами. Инфографика

С 21 по 27 июня российские захватчики увеличили обстрел территории Украины, применяя ракеты и боевые беспилотники. Москва также отдает приказы по наращиванию интенсивности атак по всей линии фронта.

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Об этом сообщили на Telegram-канале платформы Минобороны Украины. За указанный период число ракетных атак выросло в 1,6 раз, а запуск вражеских дронов – 1,4 раза.

"Украинское небо защищают ПВО. Каждая сбитая вражеская ракета или дрон – это десятки и сотни спасенных жизней", – заметили авторы публикации.

Напомним, что по мнению представителя Офиса президента Подоляка, атаки РФ превратились в агонию государства, утратившего легитимность в международном политическом поле. Москва демонстративно обнулила международное право и международные институты.

"И потому не сможет соблюдать договоренности, пока не пройдет через политическое обновление и ответственность за преступления. Задача мира сегодня – ускорить разрушение путинского режима. Пора обсуждать модели постпутинской России. И присматриваться к преемникам…" – заключил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне оккупанты ударили ракетами по Краматорску, одна из них упала в пиццерию в центре города. В результате погибли 11 человек, в том числе и две девочки-близняшки.

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