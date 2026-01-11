РФ вкотре атакувала залізницю: поранено локомотивну бригаду, затримуються потяги

Российская атака на железную дорогу вызвала ранения локомотивной бригады и осложнила движение поездов в ряде регионов Украины. По состоянию на 11 января более 60 рейсов, в том числе международных, курсируют с отклонением от графика. Железнодорожники устраняют последствия обстрелов и ищут оптимальные решения для стабилизации движения.

Об этом сообщает Александр Перцовский – председатель правления АО "Укрзализныця" на Facebook странице. Также официальное сообщение об изменениях обнародовала Укрзализныця (UkrzalInfo) в Telegram-канале.

В результате удара дрона-камикадзе вблизи грузового локомотива осколочные ранения получили машинист и его помощник. Несмотря на своевременное оповещение об угрозе, бригада не успела эвакуироваться и была вынуждена оставаться на месте во время взрыва. Медики оперативно оказали помощь, состояние пострадавших стабильное, решается вопрос дальнейшей реабилитации.

Параллельно атака и обесточивание контактной сети на Приднепровской железной дороге заставили временно перейти на тепловоз и использование генераторов. По состоянию на утро напряжение уже подано на основных участках, однако часть движения до сих пор осуществляется тепловозами.

Кроме факторов безопасности, на движение поездов повлияли задержки на границах и сложные погодные условия. Всего с отклонением от графика курсируют более 60 поездов дальнего и международного сообщения. Измененные маршруты имеют, в частности, поезда:

Киев – Будапешт;

Киев –Ужгород;

Киев — Варшава;

Киев — Перемышль;

Харьков – Ворохта;

Львов – Киев;

Ивано-Франковск – Киев;

Днепр – Хелм

и другие рейсы, соединяющие Украину со странами ЕС. Корректировки также коснулись ряда внутренних направлений между Киевом, Львовом, Харьковом, Черновцами, Изюмом и Трускавцом.

В Укрзализныце отмечают, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме, а диспетчеры формируют максимально безопасные и быстрые маршруты, чтобы поезда как можно быстрее вернулись к штатному графику. Пассажирам советуют следить за актуальной информацией на официальном сайте перевозчика и внимательно слушать объявления на вокзалах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11 января из-за ночных обстрелов более 60 поездов в Украине курсируют с отклонением от графика, часть рейсов направили измененными маршрутами, а задержки отдельных поездов достигают до 8 часов. Железные дороги устраняют повреждения инфраструктуры и постепенно возвращают движение к штатному графику.

