РФ за неделю применила против Украины более 700 КАБов, 170 ударных беспилотников и почти 80 ракет, – Зеленский

Россия на протяжении всей недели продолжала наносить удары по Украине. С 8 июля и по сей день захватчики направили против нашего государства более 700 КАБов.

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За неделю оккупанты также запустили свыше 170 беспилотников разного типа и почти 80 ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По данным главы государства, только с начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, свыше 170 ударных беспилотников разных типов и почти 80 ракет.

"Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора. И Украина благодарна всем нашим друзьям, кто именно так делает. Вместе преодолеем зло", – отметил Зеленский.

Президент также наглядно продемонстрировал, почему Украине необходимо существенное усиление противовоздушной обороны. Он опубликовал ужасные кадры разрушений, нанесенных Россией в Киеве. где захватчики били по больницам и жилым домам, а также в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской областях нашего государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский после визита в США анонсировал встречи с руководителями ОВА.

"Я проведу встречу с нашими руководителями областей – нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между громадами и лидерами общин напрямую. Это и медицина, это и укрытие, это и оборонные индустрии и т.д. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", – подчеркнул глава государства.