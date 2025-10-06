Риски для ядерной безопасности растут: МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле ЗАЭС

6 октября сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали серию обстрелов в районе Запорожской атомной электростанции. Снаряды упали неподалеку от ЗАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба агентства. В МАГАТЭ подчеркнули, что обстрелы усиливают риски для ядерной безопасности на станции.

"Сегодня команда МАГАТЭ на ЗАЭС слышала несколько входных и выходных обстрелов с территории вблизи объекта", – говорится в сообщении.

По данным агентства, два снаряда упали в 1,25 км от периметра площадки станции.

"Обстрелы повышают риски для ядерной безопасности на ЗАЭС, которая почти две недели не имеет внешнего энергопитания", – сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Что предшествовало

23 сентября, в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Этот блэкаут стал десятым за время оккупации АЭС россиянами.

Внешнее питание нужно любой АЭС, даже если она не работает. Без такого питания реакторы станции могут взорваться.

Страна-агрессор РФ заявила, что потеря отключения внешнего энергоснабжения на ЗАЭС произошло якобы в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. А ремонтировать ветку электропередачи якобы опасно из-за возможных новых ударов ВСУ.

В Greenpeace подтвердили, что Украина не обстреливала линии электропередач к ЗАЭС. Эксперты McKenzie оценили район вокруг опор и сети линий электропередач Запорожской атомной станции и утверждают, что нет никаких доказательств военных ударов.

Это свидетельствует, что отключение атомной электростанции российскими захватчиками от украинской энергосистемы было сделано намеренно. В Организации назвали несогласие РФ на ремонт и восстановление внешнего питания станции "умышленным саботажем" со стороны оккупантов.

Сейчас ЗАЭС работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, резервного топлива для которых осталось на 10 дней. В МАГАТЭ утверждают, что ведут переговоры с Украиной и Россией для содействия ремонту поврежденной ЛЭП и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС. Это было ручное отключение, проведенное как тест, пока РФ готовится повторно подключить оккупированную Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме.

