"Робот за $50 способен найти и ликвидировать бойца": Залужный рассказал об изменениях в войне и объяснил, на что нужно делать ставку. Видео

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что российская-украинская война показала необходимость внедрения новых инструментов борьбы. По его словам, ставку нужно делать не на массовое присутствие военных в окопах, а на современные технологии.

Залужный подчеркнул, что речь идет прежде всего о беспилотниках. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Нова українська школа".

Технологии вместо людей

По словам бывшего главкома ВСУ, опыт боевых действий в Украине показал, что в современной войне ставка должна делаться не массовость личного состава на линии боевого столкновения, а на современные военные технологии. Залужный отметил, что эпоха огромных фронтов и тысяч бойцов в окопах уходит в прошлое, ведь современные средства поражения способны находить и уничтожать каждого.

"Сейчас нет уже этих огромных фронтов, где в окопах находится огромное количество людей. Их невозможно туда посадить, потому что средства поражения каждого найдут и каждого убьют. Нужно держать минимальное количество людей, чтобы можно было и удерживать противника, и еще на него наступать. Нужны мозги, чтобы придумать такие средства", – сказал Залужный.

По его словам, в современной войне становятся технологии, которые еще недавно казались фантастикой. Кроме того, Залужный обратил внимание, что несмотря на свою эффективность такие средства относительно дешевые.

"Робот за 50 долларов тебя найдет и убьет, на сегодняшний день это факт. Те фильмы, которые мы смотрели в начале 90-х годов, про Терминатора, становятся нашей действительностью. Поэтому нам нужно думать, чтобы не пришлось кого-то отравлять в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения", – сказал дипломат.

Что предшествовало

На днях Залужный спрогнозировал, что в ближайшем будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов. По его мнению, успех военного противостояния будет определять не количество личного состава и вооружений, а новые технологии и скорость освоения тактики их применения. По словам бывшего главкома ВСУ, война сейчас вступила в новую фазу, которая существенно отличается от периода вторжения РФ, который длился с 24 февраля 2022 года и до конца 2023. Если Украина не позаботится о своей долгосрочной защите, война может затянуться еще на десятилетия, предостерег Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

