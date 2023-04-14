'Родила в подвале': Анастасия из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса Мирных'

Ее сыну год. Он родился 22 марта 2022 в Мариуполе. Историю о таинстве рождения в городе, который уничтожала Россия, Анастасия доверила Фонду Рината Ахметова.

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Когда началась полномасштабная война, Настя была на восьмом месяце беременности. Поэтому в начале марта семья решила, что в роддоме ей будет безопаснее.

Будущая мама поехала в заведение, которое находилось на Проспекте Мира. Того самого, на который 9 марта 2022 россия сбросила авиабомбу.

"Во всю беременность мне очень хотелось мамин компот. Я пила его, когда раздался взрыв. Потом помню дым, крики, стон, людей в крови...", — вспоминает Анастасия.

В этот момент она находилась в подвале. Ее близкие – на улице, и Настя допустила самое страшное. Позже она узнает, что они живы. Ее и других пациенток перевезли в другое медицинское учреждение.

21 марта, когда у женщины начались роды, вокруг было очень громко.

"Я рожала в подвале при свете фонариков. Безгранично благодарна врачам, которые были рядом. Но если бы случилось осложнение, то я вряд ли бы получила нужную помощь", - рассказывает Анастасия.

Ее мальчику тоже повезло. Потому что у мамы было молоко.

"Если у тебя нет молока - твой новорожденный ребенок просто умрет", - говорит Анастасия. И добавляет, что не знает, как будет со временем объяснять сыну, почему он родился в подвале — в 21 веке.

Смотрите историю Анастасии по ссылке.

История Анастасии вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.