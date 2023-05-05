'Роем рвы и траншеи, минируем приграничье': Наев рассказал об укреплении северной границы. Видео

Украинские военные создали более 5 тысяч м противотанкового рва, а также установили взрывные и невзрывные ограждения вдоль госграницы Украины с Россией и Беларусью. Оборудовано более 30 блиндажей, более 100 укрытий для техники и огневых сооружений.

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Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Facebook. Он посетил северную границу Украины и проверил подготовку военных к возможному вторжению российских оккупантов.

"Роем рвы и траншеи. Минуем приграничье. Делаем завалы на дорогах", – сказал Наев.

Он добавил, что для взрывных ограждений было использовано более трех тысяч противотанковых мин. Также украинские бойцы надежно окопались, прорыв более 4,5 тысячи метров окопов.

"На этой неделе наши воины удачно поработали. Наша оборона укрепляется каждый день, работы продолжаются, не останавливаясь", – отметил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Волыни открыли современное пограничное подразделение, в которое входят пять отделений. Они охраняют более сотни километров границы с республикой, которая под контролем самопровозглашенного президента Лукашенко стала фактически сателлитом России.

На территории Беларуси вблизи границ с Украиной в несколько раз уменьшилось количество военных России. Теперь там около 2800 российских оккупантов от прежнего числа 10 тысяч.

При этом на границе Украины и РБ идет противостояние между нашими и белорусскими пограничниками. Бойцы ГНСУ решили повлиять на своих коллег из Беларуси, включая на постах сигнал воздушной тревоги.

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