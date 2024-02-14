Роспропаганда заявила, что Зеленский и Буданов хотели убить Макрона: фейк быстро разоблачили

Российская пропаганда запустила фейк о том, что в Украине якобы хотели убить президента Франции Эммануэля Макрона. Покушение на него якобы должны были совершить во время визита лидера в Киев, а "стояли" за этим президент Владимир Зеленский и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, которому глава нашего государства якобы отдал соответствующий приказ.

Тем временем о планах насчет покушения Макрона якобы предупредили люди из "окружения Валерия Залужного", после чего он, как писали росСМИ, и отменил визит в нашу страну. Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Источником для российских медиа стал якобы сюжет французского телеканала France 24, который имеет все признаки дипфейка. На официальном сайте France 24 подобный сюжет отсутствует", – говорится в сообщении.

В частности, на этот "сюжет", а именно видео очень плохого качества с телевизора, ссылался российский сайт "Известия". Затем к распространению фейка присоединились другие российские пропагандистские СМИ и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Макрон, похоже, настолько испугался настоящего или вероятного убийства в нацистском Киеве, что не только отменил свою поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами", – написал он.

Вскоре в France 24 заявили, что видео, которое распространяли роспропагандисты, является фейковым и никогда не демонстрировалось в эфире телеканала. Такое заявление сделали в пресс-службе канала, его распространили некоторые российские СМИ, опровергая таким образом свои предварительные сообщения.

В ГУР отреагировали на ситуацию, отметив, что РФ устроила очередную спецоперацию и информационную атаку против Украины. Враг пытается дискредитировать наше государство на международной арене и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что этот вброс о Макроне является полной ложью, которую традиционно подхватили росСМИ. Он предупредил, что такие информационные атаки будут иметь место и в дальнейшем. Они будут направлены против отдельных украинских чиновников и военно-политического руководства.

"Несмотря на очевидную нелепость обвинений, распространяя этот фейк, российская пропаганда пытается дискредитировать Украинское государство, разрушить доверие между Украиной и ее партнерами и посеять раздор внутри страны", – отметили в ЦПД и призвали доверять только верифицированным источникам информации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон не приехал в Украину 13-14 февраля, как планировалось, и перенес свой визит на неопределенный срок. Елисейский дворец оправдывал эту отсрочку, в частности, вопросами безопасности.

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