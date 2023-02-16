Российская армия потеряла почти половину своего парка боевых танков – IISS

Потери страны-агрессора России на войне в Украине растут с каждым днем. За 9 месяцев полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 40% своих боевых танков.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на специализированный аналитический центр Международного института стратегических исследований IISS. Эксперты отмечают, что Москва хранит большое количество танков времен "холодной войны", поэтому может продолжать войну в Украине в течение некоторого времени.

Аналитики утверждают, что парк некоторых ключевых танков, используемых в боевых действиях, сократился на 50%. Это и вынуждает Россию использовать свои все еще значительные запасы времен "холодной войны".

"Война была политическим и военным провалом для России", – заявил глава аналитического центра Джон Чипман.

Он подчеркнул недостатки в руководстве и в вооружении, несмотря на усилия Кремля по модернизации.

"Действия России за последний год вызвали вопросы не только в отношении компетентности ее военного и высшего военного руководства, но и в отношении сплоченности командования", – сказал Чипман.

Главный подсчет аналитиков заключается в том, что количество танков в российской армии сократилось на 38% с 2927 до 1800. Особенно большие потери в ее "рабочей лошадке" Т-72Б3.

При это медленное промышленное производство вынуждает Москву полагаться на свое старое хранящееся оружие в качестве замены изношенным.

Количество старых российских танков на долгосрочном хранении в настоящее время оценивается в 5000.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки оккупационная армия государства-террориста России уменьшилась еще на 690 военных. Так, общие потери врага в живой силе с начала полномасштабной войны достигли уже 139 770 человек.

В частности, за сутки уничтожено 4 танка (в целом с начала войны уже 3290), 7 боевых бронированных машин (6507), 4 артиллерийские системы (2303) и 2 средства ПВО (236). Также сгорели на украинской земле 6 единиц автомобильной техники (5161) и 1 – специальной (в общей сложности 219 единиц).

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