Российская армия ''сдулась'': в Генштабе показали фото российских ''танков'' с Запорожского направления

Оккупационные войска РФ используют резиновые муляжи танков на Запорожском направлении, имитирующие настоящую бронетехнику. Причем надувные танки захватчиков сдуваются, не успевая выполнить свою основную миссию.

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Об этом 26 января рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. "Российская армия "сдулась" на Запорожском направлении", – говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Тогда как партнеры Киева согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия РФ также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении.

"Видимо, свободный воздух козацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии", – отметили в ВСУ.

Примечательно, что ранее СМИ уже неоднократно писали о применении Россией муляжей танков, которые сдувает ветром. Надувные изделия используют для введения в заблуждение противника и принуждения его атаковать ложные цели. Причем развернуть такую "группировку" в нужном месте можно довольно быстро: "техника" надувается за несколько минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные танки, демонстрируя свое "присутствие". Для "усиления" границы беларусская армия тогда задействовала до 7 батальонов.