Россия массированно атаковала украинскую энергетику: силы ПВО обезвредили 420 дронов и ракет из почти 500

В ночь на 10 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 497 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 420 целей, среди них более четырех сотен дронов и ракеты различных типов, включая баллистику.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход массированной российской атаки

Во время массированной комбинированной атаки на Украину россияне с 19:00 четверга задействовали ударные дроны, ракеты воздушного и наземного базирования.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения(32 ракеты и 465 БПЛА различных типов):

465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск (около 200 из них – "шахеды");

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск (около 200 из них – "шахеды"); 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области РФ;

из воздушного пространства Липецкой области РФ; 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская, Брянская области РФ);

(районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская, Брянская области РФ); 12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская, Брянская области РФ);

(районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская, Брянская области РФ); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 защитники неба над Украиной сбили или подавили 420 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 ;

; 9 крылатых ракет Искандер-К ;

; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Еще 4 вражеские ракеты не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).

"Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах в 10:19

Что известно о последствиях

По данным мониторинговых каналов, основной удар врага был направлен на украинскую энергетику: атакована энергетическая инфраструктура Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

"Под атакой находились 4 ГЭС, 2 ТЭС, 2 ТЭЦ и трансформаторы на Черниговщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине. Были задействованы ракеты Искандер-К, Искандер-М, Х-59, КАБ, БпЛА различных типов", – писал один из пабликов, публикуя также карту с траекториями полета вражеских средств поражения.

На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградская, Херсонская области. Все необходимые службы работают над восстановлением. Где нужно, действуют спасатели", – отметил он.

В Черкасской области силы ПВО обезвредили 8 российских БПЛА, а также крылатую ракету.

"Есть последствия для инфраструктуры. Все необходимые службы работают", – писал после 8 часов утра начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, добавив, что пострадали семь человек.

По его словам, после атаки перекрыто движение по плотине ГЭС, также повреждена многоэтажка в Каневе.

Над Днепропетровщиной ночью было обезврежено около 60 вражеских дронов, однако не обошлось без попаданий – в частности, в Кривом Роге.

"Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются", – отмечал руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Пострадали по меньшей мере четверо мужчин, трое из них – в Кривом Роге, где, в частности, разрушениям подверглось частное предприятие.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

"Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены ГАВ и спецГАВ. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информации о пострадавших не поступало", – сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с вечера 9 октября Россия атаковала столицу "Шахедами". Еще ночью было известно о попадании в многоэтажку и о том, что в результате вражеских ударов есть пострадавшие.

А на утро стало известно, что враг атаковал критическую инфраструктуру столицы: левый берег Киева остался без света после российской атаки, повлияли вражеские удары и на работу метрополитена.

Также накануне стали известны последствия атаки РФ на железную дорогу: задержки поездов достигали 6 часов, пассажиров перевозили автобусами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!