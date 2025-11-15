Россия атаковала Украину тремя 'Кинжалами' и 135-мя БпЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось сбить

В ночь на 15 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 138 средств воздушного нападения – три аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 135 беспилотников. Силы ПВО обезвредили 93 цели, в том числе две ракеты.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке РФ

Атаковать Украину захватчики начали около 19:00 14 ноября.

С тех пор и до 9 часов утра противник атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области РФ, а также 135 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск и с мыса Чауда и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных военными РФ дронов было около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Как писал OBOZ.UA, в Украине запустили в серийное производство отечественный дрон-перехватчик "Шахедов". Известно, что он способен работать ночью, под глушением и на низких высотах.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дал задания послам на 2026 год: среди определенных главой государства приоритетов – усиление украинской ПВО.