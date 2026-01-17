Россия запустила на Украину более сотни дронов: украинские воины обезвредили 96 из них

В ночь на 17 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 115 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 17 января (с 18:00 16 января) российские войска атаковали 115 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

В частности, враг задействовал в атаке около 75 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу предупредил украинцев о возможном ракетном обстреле. Глава государства отметил, что разведка фиксирует подготовку России к новым массированным атакам и призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.

