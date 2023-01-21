Российская ДРГ пыталась пересечь границу на Сумщине и получила ''по зубам''

Российские оккупанты не оставляют надежд забросить свои диверсионно-разведывательные группы в украинские регионы, откуда в свое время вынуждены были позорно бежать. Очередную вражескую ДРГ на рассвете 20 января обнаружили украинские пограничники в Сумской области.

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Когда диверсанты попытались пересечь границу, украинцы открыли огонь и заставили россиян отменить свои планы. Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине. Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь, враг бежал. Спасибо нашим защитникам и защитницам", - отметил Живицкий. .

На севере этот район Сумщины граничит с Курской областью РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области терробороновцы уничтожили группу российских диверсантов. На территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя потери врага – не менее двух убитых. Украинские защитники из столкновения вышли без потерь.