Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана Силами обороны Украины, – Зеленский

Силы обороны Украины полностью сорвали наступательную операцию армии РФ на Сумы и нанесли врагу серьезные потери. Однако бои в приграничье Сумщины все еще продолжаются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 12 сентября. О ситуации на фронте, в частности Сумской области, ему доложил главком Александр Сырский.

Российская наступательная операция на Сумы сорвана

По словам главы государства, на Сумщине есть результаты, а по состоянию на 12 сентября можно констатировать, что "российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами".

"Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", – добавил Зеленский.

В то же время украинские защитники продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.

Зеленский поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Прежде всего на нем обсуждали вопросы ПВО и поставки ракет, также речь шла о ситуации на фронте и дальнобойных ударах по России.

Ранее глава государства также подчеркивал, что закончить войну, которую России развязала в Украине, возможно только благодаря совместному сильному давлению на агрессора вместе с Европой и США и совместному построению многокомпонентной системы защиты неба. На каждый вызов агрессора он должен получить мощный ответ.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который по заказу российской военной разведки (ГРУ) передавал координаты украинских военных объектов. Протоиерей отслеживал позиции боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их врагу.

