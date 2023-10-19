Российская ракета на Днепропетровщине убила мать двух дочерей, брат женщины сражается на фронте: что известно о погибшей

В поселке Обуховка Днепропетровской области во время ракетного удара погибла 31-летняя мама двух дочек Екатерина Невкипелая. Чудом уцелела ее полуторагодовалая дочь, а старшая, 13-летняя дочка в это время была в школе.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Младшая дочь чудом не пострадала

В среду, 18 октября, российская ракета ударила по небольшому поселку Обуховка на Днепропетровщине. Снаряд разорвался рядом с домом, где жила семья Екатерины Невкипелой.

В это время Катя была дома с младшей дочерью Аделиной. Как рассказал отчим погибшей, женщина пошла в детскую комнату, собиралась посушить волосы, а малышка была в другой части дома. В это время и произошел взрыв.

Катя погибла сразу. Детская комната разрушена, вылетели окна, двери, поломана мебель. Чудом дочь не пострадала.

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Старшая, 13-летняя Снежана в это время была в школе.

Никогда не унывала

Бывшая классная руководитель класса, в котором училась Катя, Зоя Ивановна Манусевич вспоминает, что девочка была очень активная.

"Это была такая "зажигалочка". В школе она участвовала в любых мероприятиях. Спортивная, дружелюбная, веселая, я никогда ее без улыбки не видела. Такое впечатление, что она никогда не унывала. И была очень красивой", – говорит учительница.

После 11-го класса Катя вышла замуж за своего одноклассника Сашу. Он является отцом ее старшей дочери. Потом супруги развелись. Через некоторое время у Кати появился новый супруг Виталий. Во время взрыва он был на работе.

Также у нее остались мама, отчим и старший брат Артем, который сейчас воюет на фронте.

Знакомые Кати рассказывают, что она была очень хорошей мамой, заботилась о своих дочерях.

Прощаться с Катей будут завтра, 20 октября.

Помочь семье можно, перечислив средства на карточку брата погибшей 4441 1144 0481 7171 Артем Невкипелый.

Также в Обуховке пострадали еще четыре человека. Местные жители собирают деньги для помощи им https://send.monobank.ua/jar/9i5GKLoW7y, номер карты банки 5375 4112 0922 2343.