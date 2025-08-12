Российские ДРГ уничтожаются: в ВСУ отреагировали на информацию о продвижении армии РФ вблизи Доброполья

У российских оккупационных войск есть значительное продвижение на восток от города Доброполье Донецкой области – в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. В ОСУВ "Днепр" утверждают, что враг пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций, но "это не является взятием территории под контроль".

Ситуацию на Добропольском и Покровском направлениях по состоянию на 11 августа оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" прокомментировала около 23:00. Пресс-служба опубликовала соответствующий пост в Telegram-канале.

Комментарий ОСУВ "Днепр"

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории", – заверило командование.

Пресс-служба отметила, что "непонимание" подобных ситуаций не в первый раз вызывает "ошибки при анализе" обстановки в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"Безусловно, ситуация есть и остается сложной, и бои в этом регионе – самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения. Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", – утверждают представители ОСУВ "Днепр".

Пресс-служба попросила учитывать это и не доверять "недостаточно информированным источникам".

Анализ от DeepState

Согласно картам проекта DeepState, захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – около 10 км за два дня.

На своем Telegram-канале аналитики заявили, что противник дошел до Кучеривого Яра, Золотого Колодезя и Веселого и проводит там накопления для дальнейших штурмов.

"За последние сутки в селе Веселое было зафиксировано уже около двух десятков уродов", – сообщили представители проекта.

Также враг "продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье – Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки. К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки", – предположили в DeepState.

Там охарактеризовали обстановку как довольно хаотичную. Пока оккупанты имеют успехи, "некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили", отметили в DeepState.

"Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит", – проинформировала пресс-служба.

Аналитики добавили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

Если ситуация не улучшится, в DeepState предполагают, что "Доброполье упадет быстрее чем Покровск".

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

