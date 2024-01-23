Российские дроны 'кошмарят' прибрежные населенные пункты Херсонщины: в ОВА рассказали о ситуации

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать беспилотниками прибрежные населенные пункты Херсонщины. Только накануне, 22 января, там зафиксировано 19 ударов, а с минувшего понедельника – 108, из которых "шахедами" – 5.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. Больше всего, по его словам, под удар попадает город Берислав – там накануне оккупанты убили 69-летнего мужчину, который ехал на скутере. Несколько человек получили ранения в Херсоне.

Чиновник отметил, что такое случается довольно часто. Террористы бьют преимущественно по автомобилям и жилым домам, атакуют даже похоронный транспорт.

"По этой тревоге – у нас постоянно, в Херсонской области, тревога. Хоть карта не красная, но у нас постоянно прилетает, потому что от момента выстрела до взрыва – 6-10 секунд. Поэтому все люди и так находятся постоянно в укрытиях. Даже когда на остановках ждут свой транспорт, находятся в мобильных укрытиях. Меньше находятся на улицах", – рассказал Прокудин о ситуации в областном центре.

Комментируя атаки беспилотников, он отметил, что прибрежные населенные пункты страдают от них каждый день.

"Оккупанты специально бьют по мирным людям, по автомобилям, по скутерам, даже по совершающему захоронение транспорту. Люди гибнут и получают ранения", – отметил председатель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 января российские самолеты сбросили четыре управляемых авиабомбы на одно из сел в Миловской общине Херсонской области. Под удары попали жилые дома, некоторые полностью разрушены.

– 19 января оккупанты обстреляли Херсон. В Днепровском районе облцентра они попали по многоэтажке, в результате чего погибла женщина и получил ранения подросток.

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