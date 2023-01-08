Российские энергетики помогают уничтожать украинскую инфраструктуру – "Укрэнерго"

Атаки на украинскую энергосистему осуществляются российскими военными при активном участии российских энергетиков. До февраля 2022 года энергосеть Украины была объединена с энергосистемами России и Беларуси, поэтому российские инженеры знали ее, "как свои пять пальцев".

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Об этом в интервью Financial Times рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако, по его словам, сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают соответствующие меры.

"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками, которые знали все слабые места системы. Они знали энергосеть Украины "как свои пять пальцев", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами России и Беларуси", – рассказал Владимир Кудрицкий.

Он выразил мнение, что Россия проводила систематическую кампанию, направленную на уничтожение трансформаторов, находящихся в ключевых узлах распределительной системы электросети, а не самих электростанций. Таким образом, Россия пыталась разбить сеть на изолированные участки, чтобы предотвратить передачу электроэнергии между регионами.

"Но сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак", – заверил глава правления НЭК "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов. В целом, на полное восстановление может понадобиться несколько лет. Он также сказал, какие города Украины могут надолго остаться без света из-за действий РФ.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия во время массированных атак по Украине преимущественно бьет ракетами по объектам критической инфраструктуры. И чаще всего целью врага является столица страны – Киев.

Около месяца назад в YASNO назвали два сценария развития ситуации и предупредили, что украинцам следует понимать и готовиться к тому, что жить в режиме отключений, вероятнее всего, придется по меньшей мере до конца марта.

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