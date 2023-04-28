Российские 'мобики' жалуются, что их бросили с отпусками: с фронта в Украине никого не отпускают – СМИ

Мобилизированным россиянам, которые провели на войне полгода, Путин пообещал отпуска. Однако воспользоваться ими оказалось невозможно, российские командиры отказывают солдатам в увольнении из-за ожидаемого контрнаступления.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал "Можем объяснить". Помочь российским солдатам не могут даже правоохранители, жалуются родственники мобилизованных.

"Командиры старшие полковые не хотят общаться на эти темы с личным составом! Справки, которые дают отпускникам, что они участники СВО, в военкомате посылают дальше", – рассказывают родственники солдат РФ.

Как рассказала женщина одного из мобилизованных командования армии РФ, каждый раз придумывает новые поводы и не отпускает солдат домой.

"Отпуск должен быть с 15 апреля, его отложили до 25-го, и в результате сегодня мужчина написал мне, что неизвестно ничего. Отпуска сначала отложили до тех пор, пока не вернутся ушедшие на отдых первыми, но после их возвращения больше никого не отпускали", – рассказывает женщина.

Также она отметила, что уже обращалась в военкомат, военную прокуратуру, а также к губернатору и даже президенту, чтобы вернули мужа с войны, но получила отказы.

Другие родственники российских военных рассказывают, что мобилизованным, которые уже были в отпуске, не позволяют брать больничные или отказывают в госпитализации.

"Нарушены все права человека", – жалуется еще одна жена мобилизованного.

В правозащитных проектах брошенным на произвол судьбы россиянам также отказывают.

"Мы работаем с мобилизованными только по одному вопросу – отказ от военной службы. Остальные нас не интересуют", – отвечают последние.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне на войне гибнут не только от взрывов. На Запорожье из-за отравления неизвестным веществом умерли 20 окупантов.

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