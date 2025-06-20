Российские офицеры массово избегают фронта, прячась в тыловых частях: в ГУР раскрыли подробности

Значительная часть офицерского состава южного военного округа вооруженных сил РФ служит в тылу в резервных подразделениях без законных оснований на это. Массовый побег с передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе среди командиров вражеской армии.

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Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. 20 июня пресс-служба сообщила в Telegram о полученных ведомством данных:

– в документах, подписанных начштаба южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части;

– из них не менее 200 сменили место службы на более безопасное, несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений;

– более 45% офицеров ВС РФ в составе резервных подразделений южного ВО не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

Также нашей разведке известно о случаях самовольного оставления службы этими "резервистами".

В ГУР считают, что офицеры противника, осознавая чрезвычайные риски из-за масштабов потерь, пытаются любой ценой избежать прямого участия в боевых действиях в Украине.

Как ранее писал OBOZ.UA, для Российской Федерации отправка на фронт не просто раненых, недолеченных солдат, но даже оккупантов с инвалидностью – без пальцев, руки и даже ноги – уже становится обычной практикой.

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