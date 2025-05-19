Российские оккупанты нарастили боекомплект к новому массированному удару: сколько ракет сейчас производит страна-агрессор

Последний массированный ракетный удар по Украине российские оккупанты совершили 24 апреля 2025 года. Прошло уже более трех недель с того дня, что выше среднего показателя перерывов между ударами в 2-2,5 недели. Однако это затишье не вызывает спокойствия, а как раз наоборот – говорит о накоплении врагом боекомплекта к очередному акту террора. Сколько за это время в России могли произвести ракет и сколько их может быть накоплено?

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Для начала стоит разобраться, сколько в России в нынешних условиях могут производить ракет тех или иных типов. И тут я хочу заметить, что с начала 2025 года в ракетном производстве предприятий РФ не произошло каких-либо существенных изменений.

В настоящее время российские предприятия выдают следующие объемы ракетных средств поражения:

– Х-101 – в среднем 2 единицы готовой продукции в сутки, или 60 ракет в месяц. С момента последнего массированного ракетного удара накоплено 50 ракет;

– 3М-14 "Калибр" – в среднем 1-2 единицы готовой продукции в сутки, или 30-45-60 ракет в месяц. За прошедший период накопление могло составить от 25 до 50 ракет;

– 9М723 ОТРК "Искандер" – ранее производство было стабильно: по одной ракете в сутки, но сейчас постепенно выходят на показатель в 2 единицы готовой продукции. Тем не менее за прошедшее с последнего массированного ракетного удара время учитываем объем производства в пределах 25 единиц;

– 9М728 ОТРК "Искандер-К" – производство составляет 1-2 ракеты в сутки, или 25-50 за прошедший период;

– Х-47М2 "Кинжал" – объемы производства не претерпели существенных изменений и составляют в среднем одну ракету в неделю. Таким образом, накопленный потенциал может составлять 3-4 ракеты.

Ракетный объем РОВ

По состоянию на вторую половину мая 2025 года в распоряжении российских оккупационных войск может находиться примерно следующий боекомплект ракетных средств поражения:

– Х-101 – более 300 единиц;

– 3М14 "Калибр" – более 530 ед.;

– 9М723 ОТРК "Искандер-М" – более 125 ед.;

– 9М728 ОТРК "Искандер-К" – более 300 ед.;

– Х-47М2 "Кинжал" – около 80 ед.

Эти объемы позволяют врагу организовать массированный комбинированный удар в ближайшее время. Причем для этого достаточно как накопленного за месяц боекомплекта, так и общего потенциала, позволяющего осуществить 5-6 массированных комбинированных ударов.

При этом в глаза бросается разительное отличие накопленного боекомплекта 3М14 "Калибр" в сравнении с Х-101 и прочими ракетами.

Причиной является то, что при стабильном производстве носителей/пусковых 3М14 "Калибр" в Черном море, во-первых, недостаточно, во-вторых – они находятся в довольно изношенном состоянии. С 2022 года российский Черноморский флот – в настоящее время уже флотилия, целенаправленно движущаяся к статусу лодочной станции – настолько активно применяла "Калибры", что это не только привело к неотвратимому износу пусковых на военных кораблях, но и повлияло на их характеристики, в том числе остойчивость.

На сегодняшний день практически все носители 3М14 "Калибр" в Черном море требуют либо регламентного обслуживания, но оно просрочено, либо ремонта пусковых установок ЗС-14, однако его невозможно провести в нынешних условиях.

По состоянию на четвертый год полномасштабной войны износ корпусов и пусковых от постоянного использования (особенно пиковых показателей 2022-2023 годов) настолько велик, что каждый последующий пуск "Калибра" – это риск некоего ЧП.

Поэтому превалирующая в накоплении морская компонента не способна компенсировать воздушную из-за ограниченности возможностей применения.

Иными словами, сейчас проблемой РОВ в вопросах осуществления системных массированных, комбинированных ударов, как в 2022 и 2023 годах, является не столько ограниченное производство, не удовлетворяющее террористические намерения врага, сколько возникающие "неприятности" с носителями.

Выводы

У России налажено стабильное, не масштабное, насколько того хотелось бы российскому руководству, но регулярное производство ракетных средств поражения. За прошедший с предыдущего массированного комбинированного ракетного удара период прошло достаточно времени, чтобы не только подготовить следующий удар по Украине, но и накопить боезапас, который не отразился бы критически на общем ракетном потенциале РОВ.

Но, судя по всему, все большей проблемой для российских оккупационных войск становится не ограниченность производства ракет и их дефицит в сравнении с 2022-2023 годами, а показатели износа носителей, что добавляет свои негативные коррективы и риски при подобных ударах по Украине.

Тем не менее это не означает, что преступный путинский режим откажется от тактики террора гражданского населения. И с учетом растущего перерыва со дня нанесения предыдущего удара можно говорить о том, что очередной будет осуществлен РОВ в ближайшее время – до начала июня.