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Российские оккупанты перешли на новый этап фильтрации украинцев и наказывают их за фото и музыку, – мэр Мелитополя

Ульяна Виноградова
War
1 минута
936
Российские оккупанты перешли на новый этап фильтрации украинцев и наказывают их за фото и музыку, – мэр Мелитополя

Российские оккупанты продолжают совершать свои зверские поступки в отношении украинцев на временно оккупированных территориях. В Мелитополе Запорожской области военные преступники РФ перешли на новый этап фильтрации граждан нашей страны. Людей наказывают за фото и музыку.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, речь идет об архивном контенте (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские оккупанты перешли на новый этап фильтрации украинцев и наказывают их за фото и музыку, – мэр Мелитополя

"Фильтрации проходят на блокпостах и во время обысков. Оккупанты уже не только проверяют мессенджеры в социальных сетях и переписки в гаджетах. Сейчас они даже ищут в гаджетах фотографии с украинским флагом они заставляют удалить или украинские песни – они также называют "нацистскими", – сказал мэр.

По его словам, ранее оккупанты в телефонах украинцев искали доказательства сотрудничества с Силами сопротивления, чтобы найти к чему придраться и обвинить в "терроризме". Но теперь нашли новые метод борьбы с теми, кто не поддерживает РФ.

"Уже они не знают, как осуществлять террор нашего гражданского населения для того, чтобы заставить прекратить то сопротивление, которое продолжается", – добавил Федоров.

Российские оккупанты перешли на новый этап фильтрации украинцев и наказывают их за фото и музыку, – мэр Мелитополя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной части Запорожской области молодая девушка сломала установленный оккупантами флагшток на одном из админзданий и разорвала вражеский флаг. На нее донесли односельчане, девушку захватчики задержали.

Также на Запорожье оккупанты не выдают инсулин без гражданства РФ. Также граждан Украины лишили права получения гормона щитовидной железы и лекарств, которые должны выдавать немедленно и бесплатно.

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