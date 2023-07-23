Российские оккупанты перешли на новый этап фильтрации украинцев и наказывают их за фото и музыку, – мэр Мелитополя

Российские оккупанты продолжают совершать свои зверские поступки в отношении украинцев на временно оккупированных территориях. В Мелитополе Запорожской области военные преступники РФ перешли на новый этап фильтрации граждан нашей страны. Людей наказывают за фото и музыку.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, речь идет об архивном контенте (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Фильтрации проходят на блокпостах и во время обысков. Оккупанты уже не только проверяют мессенджеры в социальных сетях и переписки в гаджетах. Сейчас они даже ищут в гаджетах фотографии с украинским флагом они заставляют удалить или украинские песни – они также называют "нацистскими", – сказал мэр.

По его словам, ранее оккупанты в телефонах украинцев искали доказательства сотрудничества с Силами сопротивления, чтобы найти к чему придраться и обвинить в "терроризме". Но теперь нашли новые метод борьбы с теми, кто не поддерживает РФ.

"Уже они не знают, как осуществлять террор нашего гражданского населения для того, чтобы заставить прекратить то сопротивление, которое продолжается", – добавил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной части Запорожской области молодая девушка сломала установленный оккупантами флагшток на одном из админзданий и разорвала вражеский флаг. На нее донесли односельчане, девушку захватчики задержали.

Также на Запорожье оккупанты не выдают инсулин без гражданства РФ. Также граждан Украины лишили права получения гормона щитовидной железы и лекарств, которые должны выдавать немедленно и бесплатно.