Российские оккупанты попали в ловушку украинских снайперов. Видео

Украинские снайперы устроили ловушку на нескольких российских военных, которые шастали в лесопосадках на востоке. Точными выстрелами они ликвидировали оккупантов.

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Охоту провели воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. На ее Facebook-странице появилось яркое видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Успешная засада – сорванный вражеский план", – прокомментировали в военном формировании механизированных войск Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах под удачно подобранную музыку украинцам показали, как снайперы 28-й ОМБр через прицел и прибор ночного видения отслеживают передвижение оккупантов, а затем стреляют точно в цель.

Они успешно ликвидировали не менее четырех военнослужащих вражеской армии. В бригаде уточнили, что охота прошла на Бахмутском направлении.

Украинцы восторженно отреагировали на четкую работу снайперов ВСУ. В комментариях под видео они поблагодарили их и всех воинов за защиту.

"Красивая работа снайпера! Без сомнений и колебаний. Уничтожайте ту кац*пскую сволочь!", "Спасибо, наши родные! Героям Слава!", "Спасибо за отвагу. Господней опеки постоянно Каждому нашему Воину-Защитнику", "Молодцы! Спасибо вам! Слава Украине, смерть врагам!" – отметили подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки воины Сил обороны ликвидировали 1140 военнослужащих ВС РФ. Всего с начала войны российская армия потеряла уже более 136,8 тысяч своих солдат, офицеров и даже генералов.

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