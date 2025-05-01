Российские оккупанты пошли на хитрость, но это не сильно им помогло. Анализ потерь врага за месяц

В апреле 2025 года российские оккупационные войска для улучшения своих позиций шли на хитрость под названием "пасхальное перемирие". Но несмотря на то, что настоящего перемирия не было, на показатель потерь РОВ это все же повлияло. Также были установлены абсолютные рекорды в некоторых категориях.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

На протяжении всего апреля РОВ лихорадочно пытались продолжать наступательные действия, притом что неся крайне высокие потери, они лишь частично решали цели тактического характера.

Как и в предыдущие месяцы, российские оккупанты, имея растущие потери, захватывали меньше территорий, нежели при аналогичном соотношении в 2024 году. Как и в предыдущие месяцы, причиной таких негативных для РОВ наступательных изменений стало истощение российской армии в вопросах обеспечения специализированной боевой техникой, а также опытного личного состава.

Потери личного состава

В апреле 2025 года российские оккупационные войска понесли практически аналогичные мартовским потери в личном составе – 36 260. Если бы не было снижения активности боевых действий в дни так называемого пасхального перемирия, то потери явно превысили бы мартовские. Но все равно они оказались довольно высоки и создали проблемы мобилизационной системе РОВ.

Напомню, что в ноябре 2024 года оккупационные войска потеряли 45 720 личного состава, в декабре 2024-го – 48 670, в январе 2025-го – 48 240.

Также в течение апреля РОВ имели следующую пропорцию потерь на захватываемую территорию Украины – 194 оккупанта на 1 км². Напомню, что в 2024 году этот показатель в среднем составлял 128 чел./1 км², в январе 2025 – 150 чел/1 км², в феврале – 190 чел./1 км²…

То есть тенденция роста потерь РОВ в пропорции тела/1 км² очевидна и неизменна. В том числе и из-за дефицита техники, не позволяющего проводить эффективные наступательные действия и вынуждающего применять большое количество неспециализированного гражданского транспорта.

Потери танков

В апреле российские оккупационные войска потеряли 227 танков.

Этот показатель ниже среднестатистического, установленного с июля 2024 года. С февраля 2025 года эта категория демонстрирует неспешное снижение.

Это лишний раз доказывает, что Россия, имевшая самые обширные запасы основных боевых танков в мире, в первую очередь доставшиеся по наследству от СССР, исчерпала их. И 2025 год становится для нее критическим: остатков – минимум, а массовое, серийное производство ОБТ не налажено.

Потери ББМ

В апреле российские оккупанты потеряли 504 боевые бронированные машины.

Этот показатель практически не меняется с декабря 2024 года, что также говорит о проблемах в компенсации потерь и пополнении ББМ у оккупационных войск, хотя с производством этой техники у военно-промышленного комплекса РФ ситуация куда лучше, чем с танками. И все же даже это обстоятельство не помогает РОВ преодолевать дефицит боевых бронированных машин в войсках и вынуждает их экономить этот вид техники.

Отдельно стоит отметить, что это самый низкий показатель потерь ББМ с сентября 2023 года, что также говорит о жесткой экономии и нехватке у РОВ для выполнения боевых задач этого типа техники.

Потери ствольной артиллерии

В апреле РОВ потеряли 1 580 единиц ствольной артиллерии. Уверенное "серебро".

Ситуация с потерей в этой категории не меняется для РОВ в лучшую сторону. Установление рекордов (либо очень высоких показателей, как в нынешнем случае) в этой категории уже обыденность. Во многом потому, что армия страны-агрессора все больше и больше использует очень старые образцы артиллерии – с малой дальностью поражения целей и низкой точностью выстрела.

Например, в апреле на вооружении РОВ была зафиксирована 122-мм гаубица М-30 с длиной ствола 22,7 калибра, особенностью которой является то, что принята на вооружение она была в 1938 году...

Потери РСЗО

В апреле российские оккупанты потеряли 28 реактивных систем залпового огня.

Довольно средний показатель потерь для первого квартала 2025 года, хотя по большей части речь идет о потерях кустарных поделок, заменяющих штатные РСЗО. Но как говорится, это тоже техника, ездит – стреляет.

Потери ПВО

В этой категорий в апреле не произошло каких-либо существенных изменений, и потери представляют собой вполне среднестатистический показатель – 25.

Цифры хоть и не впечатлят желающих впечатлиться, но они говорят о целенаправленной и системной работе Сил обороны Украины по российской ПВО с неизменным показателем результативности.

Потери автотранспорта

А вот тут новый, абсолютный рекорд – 4 104!

Рост потерь автомобильного транспорта у РОВ стабильный с января 2025 года.

Думаю, многим уже понятно, с чем это связано, поскольку причины этой тенденции объяснялись сотню раз, но если вдруг кто-то пропустил… Связано это с возникшим во второй половине 2024 года и обострившимся до критического в конце 2024-го – начале 2025 года дефицитом у РОВ специализированной, бронированной боевой техники, танков, ББМ и бронеавтомобилей.

И я уверен, что категория потерь автотранспорта будет и дальше демонстрировать если не рекордные, то очень высокие показатели.

Потери спецтехники

В апреле потери спецтехники у российских оккупационных войск составили 82 единицы – в три раза больше, чем в прошлом месяце.

Это обусловлено тем, что в условиях улучшения погодных условий спецтехника РОВ стала активнее применяться, особенно в попытках эвакуации поврежденных боевых единиц.

Как результат – рост потерь. Не рекорд и не особо среднестатистический показатель, но самый высокий с начала 2025 года.

Выводы

К апрельским идеально подходят выводы за каждый предыдущий месяц 2025 года: потенциал РОВ истощается. Это вносит свои коррективы в то, как и чем они могут наступать и какова результативность таких наступательных действий.

Анализируя каждый месяц потери РОВ, я все больше убеждаюсь, что в этом году произойдёт окончательная метаморфоза российской армии в сплошной маршевый батальон, основную роль в котором будут играть мотоциклетные войска. Но это не означает, что появился повод расслабляться, а как раз наоборот.

Истощение механизированной компоненты вынуждает командование РОВ привлекать все больше людского ресурса. И при неизбежно растущих потерях так или иначе, но в России будет поднят вопрос о всеобщей мобилизации.

Сейчас РОВ воюют в основном людским ресурсом, заваливая позиции СОУ грудами тел. А за счет мобилизации они смогут на порядок увеличить количественные показатели штурмов, к чему в условиях тотального перехода оккупантов на мотоциклы следует готовиться заранее и соответствующим образом.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.