Российские оккупанты превратили Shahed-136 в эрзац-бомбардировщик: чем грозит установка на 'камикадзе' мин ПТМ-3

В Украине был верифицирован новый тип Shahed-136 с установленными под его крыльями двумя противотанковыми минами ПТМ-3. Это нововведение значительно расширило возможности российских оккупантов по террору, а также повысило уровень угрозы от дронов-камикадзе.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего давайте разберемся, что такое ПТМ-3. Это противотанковая мина, применяемая для дистанционного минирования территории. Она обладает небольшим весом – 4,9 кг с наполнением взрывчатого вещества – 1,8 кг.

Опасность мины в том, что она имеет неконтактный магнитный детонатор, реагирующий на металл. В первую очередь речь идет об автотранспорте, бронетехнике и так далее, но если к мине подойдет человек, на котором есть металлический предмет массой более 50 грамм, то мина отреагирует и на него.

Примечательно то, что ПТМ-3 на российских ударных дронах встречается уже не в первый раз и РОВ регулярно пытается интегрировать этот боеприпас в свои воздушные средства поражения.

С января 2025 года ПТМ-3 стали часто устанавливать на дешевые ударные дроны "Молния-2". Эти БПЛА вообще превратились в экспериментальное средство поражения, цель которого - найти баланс между дешевизной и разрушительностью, а потому на них можно было увидеть и противотанковые мины ТМ-62, и кумулятивные заряды КЗ-6, и термобарические от РПО-А "Шмель".

На днях был показан и барражирующий боеприпас "Ланцет", на котором вместо стандартной боевой части размещалась мина ПТМ-3.

Но это мы говорим о боевых частях, устанавливаемых на дронах, в случае же с Shahed-136 речь идет не о замещении и без того мощной БЧ "камикадзе" – 90 кг, а о применении ПТМ-3 по прямому назначению, в кассетах КПТМ-3 для последующего отстрела и дистанционного минирования. И угрозы от такого применения нельзя недооценивать.

Угрозы

На сегодняшний день использование Shahed-136 в качестве эрзац-бомбардировщика не стало массовым, но если российскому командованию такая идея понравится, то они без труда могут ее масштабировать и тогда практически каждый дрон-камикадзе будет выполнять роль носителя ПТМ-3.

Дело в том, что во время налетов "Шахеды" могут попросту отстреливать ПТМ-3 вдоль дорог или над полями – таким образом минируя трассы, по которым движутся мобильные огневые группы. Группа из пяти дронов-камикадзе может раскинуть 10 таких мин, 10 дронов – это уже 20 мин и так далее. Двигаясь вдоль трасс Shahed-136 дистанционно заминируют их, и вероятность подрыва транспорта МОГ будет достаточно велика.

Кроме того, во время налетов на города перед заходом на цель Shahed-136 могут отстреливать ПТМ-3 в районах нанесения удара, чтобы не только МОГ, но и транспорт спасательных служб подвергался риску наезда на такую мину. ГСЧС, полиция, скорая помощь, прочие службы... А учитывая экипировку пожарных и даже медиков мина вполне может на них отреагировать своим неконтактным магнитным детонатором.

В свою очередь, когда утром после налета начнется движение гражданского автомобильного транспорта по дорогам и трассам, то возникнет риск подрыва на ПТМ-3 уже него. Более того, мина может отреагировать на того же велосипедиста или человека на электросамокате, моноколесе и т.д.

Не меньшую угрозу может нести и минирование полей, так как заметить ПТМ-3 в колосящейся пшенице нереально. В свою очередь при уборке урожая возрастает риск подрыва тракторов и прочей фермерской сельхозтехники даже в глубоко тыловой Украине. Хотя у меня есть сомнения в рациональности минирования полей.

Дело в том, что ПТМ-3 за счет своей специфической формы и веса при пикировании с высоты может практически полностью зарыться в мягкий грунт. В результате такая детонация принесет практически нулевой вред технике. Зная такие особенности ПТМ-3, российские оккупанты будут их, вероятнее всего, чаще применять именно вдоль дорог с асфальтным, твердым покрытием, а так же по городам.

По сути, мы сейчас можем наблюдать за тем, как РОВ реализуют новый формат террора, предназначенный для масштабирования и без того массового геноцида украинцев.

Масштабируемый террор

На протяжении всего времени применения Shahed-136 российские оккупационные войска пытались усовершенствовать не только сам дрон-"камикадзе" как летательный аппарат, но и увеличить его разрушительные способности.

В течение последних трех лет враге пытался применять боевые части с большим наполнением осколочных элементов (шрапнелью – для повышения поражающего осколочного эффекта). Были образцы Shahed-136 с установкой термобарических БЧ зажигательного типа и т.д. Но остановились, как мы можем видеть, на развитии классической осколочно-фугасной (ОФ) боевой части с повышенным эффектом возгорания, которая на сегодняшний день имеет массу 90 кг.

По сути, нынешние "Шахеды" по своим разрушительным способностям сравнимы с 250-килограммовыми авиационными бомбами ОФАБ-250, а одновременный налёт из 20-30 и более дронов на один город идентичен ковровой авиационной бомбардировке.

Но теперь к тактике массированных концентрированных налетов может быть добавлено разбрасывание ПТМ-3. Например, Киев уже не удивить массированными комбинированными налетами в составе 50 дронов-камикадзе. Не трудно посчитать, сколько в ходе таких налетов "Шахеды" могут разбросать ПТМ-3 по разным районам города.

Командование РОВ вполне может перейти к дистанционному минированию неизбирательного характера украинских дорог, полей, городов, тыловой зоны Украины и к повышению масштабов террора.

Выводы

В какой-то момент командование РОВ должно было прийти к идее применения Shahed-136 как бомбардировщика. По крайней мере, такой потенциал в них, за счет летных и аэродинамических характеристик, а также свободной площади крыла для полезной нагрузки я видел еще в 2022 году. И казалось бы у нас было три года, со дня первого применения Shahed-136 по Украине, чтобы подготовиться к подобным угрозам и вывести идеальную формулу противодействия, но – нет.

Мы оказались неподготовленными к масштабированию производства и применения противником Shahed-136 и дронов-приманок, аналогично и с ПТМ-3, дефицита и недостатка в которых враг не испытывает. Пока можно говорить об угрозе, которая нависла над тыловой Украиной, но не об эффективном противодействии ней…

Хотя единственное эффективное противодействие – уничтожение ее как таковой, на корню. А корень – в 1 300 километрах от границы с Украиной, в Елабуге и Ижевске.