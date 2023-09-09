Российские оккупанты придумали новый способ для отправки на войну: кто оказался под прицелом

Российские захватчики занялись "отловом" новой партии пушечного мяса для отправки на войну в Украину. Помимо облав непосредственно на территории РФ, появилась информация об активизации россиян и на временно оккупированных территориях.

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Мобилизация "по плану"

Катастрофические потери личного состава армии РФ в Украине вынудили Кремль приготовиться к оглашению еще одной волны мобилизации. В частности, в России уже приняли ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку и за уклонение от мобилизации. Также для россиян увеличили призывной возраст, а повестку на войну теперь могут прислать в электронном формате. Причем в военкомат теперь запрещено приходить с юристом.

Журналист российского оппозиционного Telegram-канала "Можем объяснить" Илья Давлятчин убежден, что новая волна мобилизации начнется сразу после сентябрьских выборов в РФ.

"Абсолютно очевидно, что следующая волна мобилизации будет объявлена после выборов. Российские власти не хотят будоражить умы своих избирателей перед вот этими самыми псевдовыборами, которые пройдут, в том числе на оккупированных территориях", – сказал он в эфире FREEDOM.

По информации начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в России рассматривают вариант мобилизации ориентировочно 450 тысяч человек. Но в любом случае "загребание" в оккупационную армию и не прекращалось: каждый месяц она пополняется примерно на 20 тысяч.

Облавы на мигрантов

Новшеством в 2023 г. на территории РФ стали облавы на мигрантов. По официальным данным в 2022 году гражданство России получили свыше 690 тыс. человек, среди которых большая часть это таджики, узбеки и киргизы. Именно они сегодня попали под прицел – как пушечное мясо для отправки на войну.

За последнюю неделю рейды силовиков прошли в десятках российских городов, среди которых Челябинск, Новосибирск, Белгород, Чебоксары и Санкт-Петербург. Их цель – выявить иностранца с российским паспортом и вручить ему повестку на фронт.

По российскому законодательству иностранцы, получившие гражданство РФ, должны вставать на воинский учет, но подавляющее большинство этого не делают. И если раньше в РФ закрывали глаза на такую ситуацию, то сейчас увидели в этом эдакое "окно возможностей". Облавы проходят на рынках и стройках, с каждого объекта забирают сразу по сто человек.

"Таджиков, узбеков и киргизов отправят воевать. Но возникает вопрос об их мотивации и эффективности на фронте. Российские паспорта они получали с одной целью – зарабатывать рубли, отправлять их на родину или обживаться в России, параллельно создавая многочисленные гетто со своими законами. Война "Za Россию" в их планы точно не входила", – пишет российский канал "Новая искренность".

То, что в ближайшей перспективе у мигрантов отпадет желание легализоваться и уж тем более получать российское гражданство, уже понятно всем. Однако на сегодняшний день их в РФ уже около 11 миллионов. Как говорится: хватай – не хочу.

Заложники оккупантов

На временно оккупированных территориях Украины тоже началась активизация российских "силовиков". Правда, тут вручение повесток стали практиковать уже и как эдакий способ наказания.

Впервые такой факт был зафиксирован в Крыму, когда крымскотатарским активистам выдали повестки для отправки на войну.

Люди пришли на заседание подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя поддержать задержанных накануне активистов"Крымской солидарности" из Бахчисарая и Бахчисарайского района, обвиняемых российскими оккупантами в организации и участии в террористической организации. Задержанных возле суда загрузили в автобус и отвезли в "полицию", где стали выписывать повестки.

По информации партизанского Telegram-канала "Атеш", российские "власти" готовятся мобилизовать 30 тысяч крымчан на преступную войну.

"Наш агент из Севастопольского военкомата сообщает, что рашисты во всю проводят совещания и инструктажи. Повестки будут раздаваться в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии. Особое внимание будет уделяться "уклонистам", – говорится в сообщении.

Причем, по данным "Атеш", скрывающихся от мобилизации собираются выявлять через крымские банки. "Операторам банков поставлена задача вызывать клиентов с паспортами якобы для сверки и обновления данных", – сообщили партизаны.

По словам собеседников OBOZREVATEL из Донецка, активизировались "охотники за головами" и на оккупированной части Донецкой области. Там так называемое "министерство внутренних дел ДНР" по аналогии с российской практикой уже полным ходом готовит заключенных для "службы". Их согласие, естественно, никого не волнует.

Любой украинец, находящийся на оккупированной Россией территории, является бесправным заложником. И только выезд из оккупации может дать шанс на нормальную жизнь – таковы реалии.