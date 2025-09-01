Российские оккупанты столкнулись с критическим дефицитом, ВПК не справляется: анализ потерь врага за месяц

В августе потери российских оккупационных войск продолжили демонстрировать снижение – с установлением с начала года одних из самых низких показателей. Это связано как с кризисом непосредственно в РОВ, так и с отсутствием повсеместной и комплексной адаптивности Сил обороны Украины к изменившейся тактике врага, перешедшего на войну пехотной компонентой.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В этой категории РОВ в августе продемонстрировали самый низкий показатель… с апреля 2024 года. Всего за месяц было нейтрализовано 27 940 оккупантов.

В августе враг оккупировал 467 км² территории Украины, что меньше, нежели в июне и июле. И пропорция потерь РОВ к захватываемым территориям составляет 59 тел/1 км², что также является одним из самых низких показателей с начала года.

Что касется всего летнего периода, то за три месяца российские оккупанты захватили 1 587 км², понеся потери в 93 580 личного состава. Пропорция потерь к захватываемым территориям у РОВ в летний период также составила 59 тел/1 км².

Потери танков

В августе оккупанты понесли рекордно низкие потери в категории основных боевых танков в пределах 83 единиц.

Это абсолютный, рекордно низкий показатель за весь период полномасштабного вторжения в Украину, который лишний раз подтверждает не просто серьезный, но критический дефицит танков у РОВ.

Стоит отметить, что с июня российская пропаганда минимизировала информацию о передаваемых в войска комплектах ОБТ, а некоторые модификации, например Т-80БВМ, вообще исчезли из информационного поля.

Напомню, что по состоянию на начало 2025 года на складах и в центрах хранения по России оставалось около 50 танков Т-80/БВ (из 1 500 по состоянию на начало 2022 года) и около 100 танков Т-80У/УД.

Из этих 150 ОБТ менее 100 были пригодны к восстановлению. Вероятнее всего, и эти запасы были исчерпаны за первую половину 2025 года.

Потери ББМ

В августе потери РОВ в категории боевых бронированных машин составили 144 единицы.

Это не антирекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину, но также очень низкий показатель, обусловленный острым дефицитом ББМ в российских войсках.

Потери ствольной артиллерии

В августе РОВ потеряли 1 255 единиц ствольной артиллерии, что разительно выделяется на фоне тенденции снижения потерь с апреля 2025 года.

Стоит отметить, что оккупанты попытались нарастить ее применение и первая неделя августа отличалась повышенной интенсивностью ведения огня, но затем эти показатели пошли на спад.

С учетом нынешней тенденции можно говорить о том, что к концу 2025 года войска агрессора будут испытывать такие же проблемы с нехваткой ствольных артсистем, как и с РСЗО, танками и ББМ. На этом фоне РОВ в последние месяцы пытаются нарастить применение FPV-дронов, устанавливая как суточные, так и ежемесячные рекорды, но об этом мы поговорим в следующем материале.

Потери РСЗО

В августе российские оккупанты потеряли 25 реактивных систем залпового огня, что становится стабильным среднестатистическим показателем в этой категории.

Также следует обратить внимание на то, что РОВ все чаще стали применять в зоне боевых действий северокорейские РСЗО: 240-мм М1985/М1991 и 107-мм Type 75.

Потери ПВО

Российские оккупационные войска в течение августа потеряли 10 систем ПВО.

Это самый низкий показатель с января 2023 года, но не исключено, что часть верификаций (видео/фото) за август еще не опубликована.

Потери автотранспорта

Абсолютного рекорда потерь автомобильного транспорта в августе у РОВ не отметилось, но показатель все равно один из самых высоких с начала полномасштабного вторжения – 3 411.

Возвращение этой категории в ТОП потерь обусловлено тем, что на август приходится заключительная фаза летнего наступления и посредственные, или откровенно неудовлетворительные, результаты вынудили командование активизировать применение легких транспортных средств.

Потери спецтехники

В августе потери спецтехники у РОВ составили 17 единиц, что также является одним из самых низких показателей с 2022 года.

Выводы

В августе потери российских оккупационных войск не претерпели кардинальных изменений и остались примерно на тех же показателях и в рамках тех же тенденций, которые наблюдаются последние несколько месяцев. Исключением стал антирекорд ОБТ, который говорит о глубоком кризисе в вопросах штатного обеспечения подразделений РОВ танками.

Низкие потери в технике обусловлены выходом российского военно-промышленного комплекса в вопросах поставок техники на критический уровень невозврата. И командование оккупантов сейчас может лишь экономить ту немногочисленную технику, что получает для комплектации подразделений. В свою очередь, средний показатель дефицита по штатной комплектации подразделений РОВ составляет 75-80%.

Пока нерешаемой проблемой остается неизменное снижение потерь личного состава, что может стать непреодолимой преградой в случае объявления в России всеобщей либо так называемой частичной мобилизации. Поэтому нужны незамедлительные решения.

В остальном же… Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.