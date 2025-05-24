Российские оккупанты "усилили" средство террора Украины: как изменились характеристики и тактика применения Shahed-136

На этой неделе по СМИ разлетелась информация о том, что дроны-камикадзе Shahed-136 стали комплектоваться усиленной боевой частью. Но это далеко не единственное изменение, которому подверглись эти средства террора против Украины.

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Чем озабочен враг и как нам эффективно противодействовать угрозе – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Странно, что наши СМИ только сейчас стали обращать внимание на то, что российские оккупационные войска усовершенствовали боевую часть для Shahed-136 до массы в 90 кг взрывчатого вещества, хотя об этом было известно еще в январе этого года (еще ранее их мощность составляла 50 кг ВВ). И с марта по май налеты "усиленных" дронов-камикадзе только увеличивались – по мере наращивания производства их именно в этой модификации.

Хотя тут нет какого-то феноменального рывка в технологическом процессе: добились они этого результата банальным уменьшением размеров и массы топливного бака, что и позволило увеличить боевую часть.

В качестве взрывчатого вещества применяется классическая смесь: тротил и флегматизированный гексоген, но с добавлением порошковой смеси гидридов металлов, позволяющей значительно усилить воспламеняющийся эффект и катализировать на месте прилета сильные пожары.

Мощность ударного дрона увеличилась, а вот дальность полета, наоборот, уменьшилась, и теперь эти "усиленные" Shahed-136 имеют ограничения по полету в воздушном пространстве Украины.

Тем не менее это не единственные усовершенствования, которые с 2022 года претерпели иранские Shahed-136 в процессе эксплуатации россиянами. Но изменения касаются не только характеристик дронов-камикадзе, а и тактики их применения.

ТТХ

Начиная с первых дней применения Shahed-136 в августе 2022 года (причем именно по Одессе) РОВ постоянно пытаются улучшить это средство террора внесением изменений и совершенствованием его технической компоненты.

В частности, первым этапом доработки иранских дронов стали попытки добавить блоки ГЛОНАСС для расширения тем самым зоны применения и повышения точности Shahed-136. Командование РОВ было недовольно имеющимся на то время разбросом по точности, что и пыталось оперативно исправить.

Затем, с наступлением холодов, возникла острая потребность в доработке топливной системы, ряда узлов, особо чувствительных к низким температурам. Хрупкие узлы были заменены на более надежные элементы.

В 2023 году российские производители значительно доработали фюзеляж для Shahed-136, пересмотрев концепцию его прочности, реализуемой по принципу сот. Кроме того продолжились попытки заменить иностранную систему управления, снизив тем самым зависимость от контрабанды, путем применения российских блоков управления полётом B-101 и навигационных модулей "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105". Ранее эти блоки применялись для БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" и т. д.

Российские специалисты продолжают попытки совершенствования дронов-камикадзе и в вопросах обеспечения стабильной связи и управления, а также повышения точности. И порою можно было встретить версии Shahed-136 с установленными на них станциями Starlink.

Кроме того, россияне постоянно экспериментировали с боевыми частями Shahed-136, пытаясь повысить как их мощность, так и поражающий эффект. И в течение последних трех лет российские оккупанты пытались применять боевые части с большим наполнением осколочных элементов (шрапнелью – для повышения поражающего осколочного эффекта). Также озаботились установкой термобарических БЧ зажигательного типа и т.д. Но остановились, как мы можем видеть, на развитии классической осколочно-фугасной (ОФ) боевой части с повышенным эффектом возгорания.

Также стоит отметить, что практически все новые БЧ, в том числе и термобарические, первые испытания проходили в ходе налетов на Одессу и область. Учитывая, что зачастую именно по этому региону впервые применяются как усовершенствованные средства поражения, так и абсолютно новые, создается впечатление, что он для РОВ как испытательный полигон.

Но не только в повышении характеристик и постоянном совершенствовании иранских дронов Shahed-136 россиянами заключается исходящая от них опасность.

Тактика применения

Если ранее командование РОВ не сильно много внимания уделяло тактике применения "Шахедов", то начиная с 2025 года практически каждый налет – это новая полетная схема со своей спецификой, причем в вопросах как формирования групп, маршрутов, так и высот.

В течение первого полугодия мы могли наблюдать самые разные тактики применения Shahed-136 противником, но наиболее опасной оказалась та, когда они стали атаковать более чем в 2 000 метров. На такой высоте дрон-камикадзе становился недоступен для мобильных огневых групп, имевших на вооружении обычное стрелковое вооружение на уровне пулеметов ДШК и Browning M2. При наличии ПЗРК, конечно, они имели возможность перехватить "Шахед", но в основной массе такие высоты позволяли дронам проходить посты МОГ.

Первые эксперименты РОВ с налетами на таких высотах показали, что при пикировании с 2-2,5 километра катастрофически падает точность и налет представляет собой неизбирательный террор без возможности нанесения мало-мальски точных ударов. И очень быстро враг перенастроил последовательность налетов на фазу снижения с 2,5 км до 500 метров, стабилизацию планера и только после этого пикирование.

Последний вариант стал особо опасным решением, поскольку он позволял большей части "Шахедов" не только беспрепятственно проходить мобильные группы, но и наносить относительно точные удары после стабилизации полета на высоте 500 метров.

Такая тактика в очередной раз актуализировала ракетные средства перехвата, зенитные установки с возможностью перехвата целей на высотах 2-2,5 км, а также воздушные средства – такие, как легкие ударные вертолеты, турбовинтовая штурмовая авиация и прочее.

В свою очередь РОВ регулярно меняют тактику применения дронов-камикадзе, а потому для высокоэффективного противодействия им необходимо применять более адаптивные средства перехвата, к которым, как бы многим критикам этой идеи не нравилось, но относится именно легкая авиация, работающая всегда одинаково эффективно.

Проблема в том, что в Украине таких мобильных воздушных групп перехвата считаные единицы, а не полноценные группы.

Выводы

Российские оккупанты постоянно заняты совершенствование своих Shahed-136 и добились на этом поприще значительных результатов – в вопросе как повышения ТТХ, так и тактики применения.

В свою очередь перед Украиной встает вопрос не только удешевления средств перехвата "Шахедов", производство которых со временем будет только увеличиваться, но и повышения адаптивности, приспособляемости наших средств перехвата к постоянно меняющимся реалиям применения вражеских дронов-камикадзе.

Кроме всего прочего, имеются средства, являющиеся базовым противодействием дроновому террору, и это – РЭБ. Но в то время, как ряд городов в Украине уже имеют такую базовую защиту, а некоторые только ее выстраивают, другие, являющиеся настоящими испытательными полигонами для РОВ, по-прежнему не имеют даже начального уровня прикрытия РЭБ. А ведь в комплексе всех средств противовоздушной обороны РЭБ – это фундамент, на котором строится вся остальная система. Но простейшие и действенные методы организации структуры ПВО либо игнорируют, либо пытаются их заменить чем-то "современным", но зачастую ситуативным, однодневным.

То, что вчера казалось современным и уместным, уже сегодня может не работать. А потому порой нужно делать выбор в пользу не дешевого, но работающего практически всегда метода перехвата. В противном случае враг всегда сможет обойти даже самое креативное решение, всего лишь изменив тактику применения или установив новый блок, полностью нивелирующий потуги противодействия и перехвата.