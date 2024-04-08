Российские самолеты сбросили еще пять авиабомб на Белгородскую область: появились подробности

Российские самолеты снова сбросили пять авиабомб на Белгородскую область. Это уже 21 случай за последние 3 недели.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, 1 апреля ФАБ-500 обнаружили в Ракитянском районе, однако местных жителей не эвакуировали и пострадавших не было.

2 апреля две ФАБ-500 обнаружили в селе Глотово. 3 апреля в двух километрах от села Кропивное нашли ФАБ-250, а 4 апреля ФАБ-250 обнаружили в районе села Козычево. Все боеприпасы были уже уничтожены.

Всего за последние три недели известно о 18 авиабомбах, которые российские самолеты сбросили на Белгородскую область. Местные власти предпочитают это скрывать, а когда это становится невозможным, они описывают это как "нештатный сброс боеприпасов". Однако точных ответов на вопрос, почему это происходит, пока нет.

Ранее в министерстве обороны Великобритании указали, что невозможно подтвердить, вызваны ли такие инциденты недостатками в процедурах вооружения самолетов перед вылетом или ошибками экипажа во время миссий. Вероятно, это сочетание обоих факторов. Увеличение частоты таких случаев, вероятно, свидетельствует об утомлении воздушного и наземного персонала на фронте в России, а также о недостаточной подготовке.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области из-за атаки дронов погибли три военных РФ. Также среди оккупантов ранены.

Кроме того, в Белгороде и области практически каждый день жалуются на "обстрелы ВСУ". Показывают местные жители при этом зачастую обломки ракет российской ПВО, которая, похоже, денацифицирует Белгород куда активнее, чем это делает украинская армия.