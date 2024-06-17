Российские самолеты сбросили пять авиабомб на Белгородскую область за один день: власти это скрывают

В Белгородской области только в течение одного дня ВКС РФ сбросили еще пять авиабомб, но власти это скрывают. Это произошло в субботу, 15 июня.

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Об этом сообщает Telegram-каналу ASTRA. Так, в течение субботы обломки авиабомб были обнаружены у сел Архангельское и Цепляево-Второе, еще две авиабомбы упали вблизи села Белянка.

Одна из бомб была найдена возле жилого дома в Маломихайловке, из-за чего жители улицы Королева были эвакуированы. Все эти села расположены в Шебекинском городском округе.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отметил, что причины таких "потерь" авиабомб не совсем ясны.

По его мнению, "нештатный сход" вызван ненадежностью универсальных модулей планирования и коррекции, которые превращают бомбы ФАБ в планирующие, что, вероятно, устраивает ВКС РФ.

По нашей оценке, падает весьма небольшая доля бомб — может быть, считаные проценты – так что на практическую эффективность этого оружия обсуждаемая проблема не влияет. Одной из рабочих гипотез конкретного механизма этой нештатной работы у нас было недостаточное качество пиропатронов, которые должны раскрывать крылья, но мы не исключаем и других причин – как механического характера, так и связанных с электроникой, и в равной мере как конструктивных недостатков, так и производственного брака. Ведь нужно понимать, что, в отличие от западной "высокоточки", УМПК делаются за относительно небольшие деньги в больших количествах с использованием гражданской электроники", – сказал ASTRA Левиев.

Напомним, в городе Шебекино Белгородской области РФ вечером 13 июня снова раздался мощный взрыв. Предполагалось, что на город упала 1500-килограммовая КАБ. Однако по данным российского издания ASTRA, взорвались боеприпасы для российской системы "Солнцепек", в результате чего погибли три оккупанта.

Как сообщал OBOZ.UA, самолеты российских военных преступников только за последние дни "уронили" на Белгородскую область не менее трех авиабомб. В мае они также неоднократно накрывали "дружественным" огнем свою территорию.

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