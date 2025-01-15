Российские спецслужбы охотятся за подростками: СБУ и Нацполиция продолжают информкампанию 'Спали ФСБшника'

Украинские правоохранительные органы продолжают противодействовать вербовке молодежи российскими спецслужбами. В рамках общенациональной информационной кампании "Спали ФСБшника" Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвращают поджоги, теракты и диверсии, которые российские спецслужбы осуществляют руками завербованных украинцев.

Видео дня

Стражи порядка призывают молодежь сообщать о любых попытках вербовок в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника". Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что такие преступления, как поджоги имущества ВСУ, госучреждений или их минирование, классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. Следовательно, за них предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних.

Одной из составляющих информационной кампании является социальный видеоролик "Спали" ФСБшника", подготовленный СБУ совместно с известным украинским кинорежиссером Любомиром Левицким. В СБУ отметили, что российские спецслужбы активно охотятся именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая преступные подработки. Поэтому с помощью ролика СБУ информирует украинцев, и, в частности молодежь, о неотвратимости наказания за подобные преступления.

Стоит отметить, что в течение 2024 года в Украине задержали более 450 человек, которые по поручению российских кураторов занимались поджогами в Украине. Служба безопасности акцентирует, что украинские правоохранители находят всех исполнителей преступлений и вместо "легких денег" фигуранты получают подозрение и перспективу тюремного заключения.

Используя ключевой месседж – "Не пали своих! "Спали" врага!", СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовок в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника". Для этого достаточно указать детали предложений от врага, а также номер телефона или никнейм склоняющегося к преступлению лица. Переданная информация конфиденциальна, она тщательно проверяется сотрудниками Службы безопасности, а полученные данные помогут еще более эффективно противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб.

Также в СБУ отметили, что на сегодняшний день в чат-бот "Спали" ФСБшника", который начал работать в середине декабря 2024 года, уже поступило более 1300 сообщений. Все они касались попыток представителей спецслужб РФ привлечь украинцев к совершению разного рода преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, в Украине была задержана очередная партия агентов-поджигателей. Они по заказу РФ жгли авто и здания в Николаевской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области правоохранители предотвратили серию диверсий на объектах Укрзализныци и задержали поджигателя авто волонтера. Им оказался 18-летний житель Хмильницкого района, завербованный российскими спецслужбами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!