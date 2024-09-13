Российские террористы планомерно уничтожают город: Порошенко показал, как сейчас выглядит Покровск

Петр Порошенко, привезший партию дефицитной техники военным на Покровское направление, побывал в самом городе и показал, как быстро меняется ситуация. Дома, которые еще на прошлой неделе были целыми, из-за постоянных обстрелов российских окупантов сегодня уже превратились в руины.

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Шокирующие кадры Покровская Порошенко показал в видео, опубликованном в своем YouTube-канале.

"У меня не будет сегодня веселого настроения. Он не очень подходит Покровской. В 50 метрах за моей спиной – взорванный мост. Мост, перерезавший возможности обеспечения города водой. Еще 10 дней назад, когда мы были здесь, все эти дома были целыми. Сегодня они уничтожены. Постоянно, беспрерывно стучит артиллерия. Просто накрывает квадратами, уничтожая городскую застройку города Покровска", – рассказывает Порошенко.

"Помню, как еще несколько месяцев назад в начале года я приезжал и сказал – дайте участок, я там начну строить за свой счет фортификационные сооружения. Сейчас они точно нужны как воздух", – замечает пятый Президент.

"Каждую неделю мы едем в Покровск, для того чтобы обеспечить наши войска FPV-шками, новыми РЭБами, квадрациклами, пикапами – всем, чем можем. Чтобы облегчить задачу удержать Покровск. Потому что если Покровск будет потерян, на фронте будет совершенно другая ситуация. И нет сейчас ничего важнее Покровска", – убежден Порошенко.

Сегодня в бригады, отражающие атаки россиян на Покровск, Порошенко привез 1800 FPV-дронов, "Мовики", 15 квадроциклов для эвакуации раненых, средства окопного РЭБ, зарядные станции и другую технику.