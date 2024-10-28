'Российские угрозы не должны ослаблять нашу решимость': Зеленский принял участие в четвертом саммите 'Украина – Северная Европа'

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, принял участие в четвертом саммите "Украина - Северная Европа". Глава государства подчеркнул, что российские угрозы эскалацией не должны ослаблять решимость наших партнеров.

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Он подчеркнул, что именно решительность, в частности в вопросах дальнобойности, может положить конец войне, которую Россия ведет против Украины. "Не переговоры или чьи-то тайные каналы, а решительность", – добавил гарант.

Зеленский сказал, что принципы – это первое, на что нападают все диктаторы. Они подрывают принципы в своих обществах посредством пропаганды и репрессий, чтобы люди не могли отстаивать то, во что верят. А потом, когда диктатура вступает в силу, она пытается экспортировать свою нехватку принципов. Европе приходилось сталкиваться с этим много раз.

"Сейчас мы переживаем еще один определяющий момент. Россия пытается убедить народы, что уступать принципам легко – что они могут игнорировать международное право и закрывать глаза на несправедливость, если это якобы принесет стабильность. Это главный месседж Москвы – Путин предлагает всем забыть о своих принципах, не проявлять решительности, отдать украинскую землю и народ, и тогда, мол, прекратятся российские бомбардировки. Но на протяжении всей истории каждый раз, когда такие соглашения заключались, угроза возвращалась еще более сильной", – отметил президент.

Зеленский отметил, что сейчас есть шанс победить агрессора в Восточной Европе, чтобы потом не воевать на северном или других восточных фронтах – в странах Балтии и Польше, или на юге – на Балканах, или в странах Африки.

"Мы должны отстаивать международное право и ценности, на которых построены наши общества. Мы должны быть решительными. Люди имеют значение. Закон имеет значение. Границы государств и право каждой нации определять собственное будущее имеют значение. И хотя мы знаем, что Путин угрожает лидерам и странам, которые могут помочь нам силой принудить Россию к миру, мы не должны уступать", – заявил глава государства.

Он поблагодарил каждый пакет оборонной помощи Украины, напомнив, что мы уже почти три года ведем полномасштабную войну с РФ. Украинским солдатам на передовой нужны свежие силы, идет работа над оснащением наших бригад – это сейчас насущная потребность. Также гарант выразил благодарность Дании и другим партнерам, которые инвестируют в производство оружия в Украине. Это позволяет нам защищаться, несмотря на любые логистические задержки со стороны партнеров или "изменчивые политические настроения в мировых столицах".

"Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, как Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году Путин намерен сравняться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас. Именно поэтому я призываю увеличить инвестиции в производство оружия в Украине, в частности, ракет большой дальности и беспилотников – ключевых инструментов для ослабления российского потенциала. Я также призываю инвестировать в закупку артиллерийских боеприпасов в третьих странах для наших солдат. Это очень поможет на передовой", – добавил Зеленский.

Относительно приглашения в НАТО он сказал, что речь не идет о членстве Украины в блоке именно сейчас, во время войны. Мы говорим только о приглашении присоединиться к Альянсу. Это политическое решение обеспечило бы геополитическую ясность для Украины и всей Европы и усилило бы наши дипломатические позиции в отношении России, когда придет время и состоится второй Саммит мира.

"Совершенно очевидно, почему приглашение в НАТО – это не то же самое, что полноправное членство в Альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, будто это одно и то же. Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать "нет". Украина заслуживает честного ответа. Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, и это начинается с отказа от своих амбиций по отношению к Украине", – сказал украинский президент.

Все, о чем он говорил на саммите, является частью Плана победы – вместе с другими ключевыми мерами, необходимыми для нашей обороны: сдерживание России, усиление экономического сотрудничества, введение дальнейших санкций против российской агрессии.

"Я призываю поддержать его, воплотить все его пункты и помочь в нашей работе с теми партнерами, которые пока настроены скептически. Почему они скептически настроены? На самом деле их сомнения связаны не столько с Украиной, сколько с их собственными принципами – действительно ли их ценности сильнее амбиций Путина. Давайте ослабим Путина вместе. Это будет наша общая победа", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 октября президент Владимир Зеленский встретился с премьером Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Они среди прочего обсудили инвестиции в оборонную промышленность и поддержку Украины на пути в НАТО.

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