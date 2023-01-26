Вугледар для РФ має ключове значення, це стратегічно важливий пункт комунікацій на півдні Донбасу, рубіж для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор.

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Захоплення Вугледару значно покращить стратегічне становище російської армії на Донбасі, дозволить поглибити оборону. Мета російського командування у кампанії 2023-го року - захопити увесь Донбас, або відсунути нашу армію від Кримського коридору. Для захоплення Вугледару росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ - бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів.

Для нас успішна оборона Вугледару - це завдання максимальних втрат російським елітним бригадам. Ми пам'ятаємо як росіяни вже вперше намагались захопити Вугледар восені, і зупинились у селі Павлівка біля міста. Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпехі розбиті. Вугледар є зручним рубежем оборони, він на висотах, ворог наступає з низини, є можливості завдати ворогу нової поразки.

Битва за Вугледар буде визначати увесь хід подальшої війни на півдні України у 2023-му році