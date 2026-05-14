Российский флот начал защищать стратегические субмарины сетками от дронов. Фото

Российское военно-морское командование стало устанавливать антидронные сетки на атомные подводные лодки из-за опасений ударов по дальневосточным регионам России. На борту субмарин находятся межконтинентальные ракеты "Булава" с ядерным зарядом.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок Vantor, опубликованный в сети. На обнародованных кадрах видно, что такое решение стали внедрять в Тихоокеанском флоте государства-террористки.

Согласно фотоснимку базы Тихоокеанского флота РФ в Вилючинске на Камчатском полуострове, субмарины накрывают специальными антидроновими сетками, особенно, надводную часть субмарин. Вероятно, решение направлено именно на это, поскольку маскировочной функции сетки не выполняют.

В то же время, судя по снимкам, конструкции устанавливают не прямо на корпуса подводных лодок, а на пирсе, протянув их к субмаринам с возможностью снятия. Так они должны прикрывать субмарины во время стоянки в порту, а перед выходом в море их должны снять.

Defence Express, ссылаясь на Naval News пишет, что это решение отличается от того, что ранее применяли российские моряки на дизель-электрических подводных лодках Балтийского флота. Там на корпуса субмарин устанавливали жесткие металлические каркасы с пулеметами и прожекторами.

Однако аналитики отмечают, что такие сетки вряд ли способны защитить атомные субмарины от ударов дальнобойных беспилотников, тогда как от FPV-дронов они еще могут предоставить какую-то защиту. По их мнению, это свидетельствует о том, насколько серьезно военное командование РФ восприняло последствия прошлогодней операции "Паутина".

