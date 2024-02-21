Российский пропагандист, заявивший о потерях Россией 16 тыс. солдат в боях за Авдеевку, застрелился

Российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным "Мурз" застрелился. Он поддался травле со стороны других пропагандистов из-за того, что раскрыл потери армии РФ в боях за Авдеевку – заявил о 16 тысячах ликвидированных солдат.

О "самоденацификации" Морозова сообщили российские Telegram-каналы. Перед тем командование заставило его удалить сообщение о всей правде боев за Авдеевку, которое он опубликовал в своем Telegram-канале "Нам пишут из Янины". Позже он написал, что собирается покончить с жизнью.

"Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграмм-канала "Нам пишут из Янины". А вас заставило отдать этот приказ ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим поставки. Снарядов. Коптеров, Новых танков и БМП", – писал Морозов.

Наконец он отметил, что сам нажмет на курок, если "никто не решится взять на себя это пустяковое дело".

"С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит по телефону, что я у вас не служу, и никаких проблем со мной нет", – говорится в публикации Морозова.

В то же время , официального подтверждения смерти Морозова пока нет.

В сообщении, которое Морозова заставили удалить, он писал о том, что русскому военному полка 1487, "сточившемуся почти до нуля", отказали в принятии заявления по этому факту в военной прокуратуре Петербурга.

"16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. <…> бойцу из "сточенного в ноль" полка 1487 года, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме заявления, <…> популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначенные героями, а вы, солдатики... умрете молча", – говорилось в сообщении.

Также Мурз отмечал, что чувствует себя "ху**во", потому что украинские войска смогли выйти из Авдеевки.

"Сырский умело вытащил из "котла" в Авдеевке, которую "брали долго и тяжело" даже ту небольшую часть украинских войск, которые еще можно было там "прищемить"", – грустил пропагандист.

Как сообщал OBOZ.UA, главный редактор проекта Sprotyv.info Юрий Карин рассказал, что с начала развязанной Путиным войны против Украины на поверхность всплыли так называемые журналисты и блоггеры, которые быстро превратились в информационное обслуживание Кремля. Сегодня они работают под четким руководством спецслужб и зарабатывают миллионы на крови украинцев.

В целом такое понятие как "военкоры" в России было реализовано пропагандистской машиной. В первую очередь, эти люди активно поддерживают и оправдывают военные преступления Кремля, а также выступают за продолжение кровопролития.

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