Российским оккупантам закрыли путь на Запад: известный перебежчик скрыл военные преступления против украинцев

Правозащитный проект Gulagu.net остановил программу эвакуации из РФ людей, связанных с армией и силовыми подразделениями страны-агрессора. Выяснилось, что один из "подопечных" – бывший российский десантник Павел Филатьев – скрыл информацию об убийствах украинцев, в задержании которых принимал участие. Во Франции ему вот-вот могут дать политическое убежище.

Видео дня

Подробнее о том, как произошла легализация преступника, читайте в материале OBOZREVATEL.

Дорога на Запад

В 2022 году несколько российских оккупантов, выживших во время боевых действий на территории Украины, тайно выехали из России. В этом им помог основатель известного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин – бывший российский предприниматель и правозащитник.

Интересно, что в 2014 году Осечкин был уверен во вмешательстве западных спецслужб в события в Украине и активно выступал с осуждением Революции Достоинства в феврале 2014 года и смены власти, приветствовал аннексию Россией Крыма, принимал участие в акциях "Антимайдана" в Москве. Однако, борясь с коррупцией в РФ и оказывая помощь невинно задержанным, сам вошел в клинч с "родной" властью. Говорят, что последней каплей для "отмашки по Осечкину" стало дело об убийстве Бориса Немцова.

В 2015 году после проведенных обысков Осечкин был вынужден эвакуироваться из России в Европу.

Во Франции Владимир Осечкин стал одним из основателей ассоциации New dissidents foundation ("Фонд Новые диссиденты"), но продолжал заниматься и своим старым проектом Gulagu.net.

Как российский десантник оказался в Европе

Офицер российской армии Павел Филатьев после начала полномасштабного вторжения оказался на территории Украины. Он служил в Воздушно-десантных войсках и принимал участие в наступлении на Херсон. Позже он ушел со службы и написал о войне в Украине книгу "ZOV 56" с критикой действий России.

Интересно, что во время записи большого интервью Осечкин спросил у Филатьева, чувствует ли он раскаяние и желает ли попросить извинения у граждан Украины. На это оккупант ответил, что за участие в войне он раскаивается, но извиняться перед украинцами для себя считает излишним.

Командование его полка запросило для Филатьева 15 лет заключения за распространение "фейков". Тогда Владимир Осечкин помог ему бежать из России и просить политическое убежище во Франции.

Филатьев стал раздавать направо и налево интервью уже зарубежным СМИ, что вызвало большой резонанс. Возможно, "откровения" десантника и были в новинку на Западе, однако в Украине в раскаяние российского десантника никто не поверил. У нас знают точно: все военные преступники должны ответить за содеянное, а не получать шанс на "новую жизнь".

По мнению собеседника OBOZREVATEL в разведке, первый момент, который вызвал вопросы, – это то, каким образом российскому десантнику удалось уволиться из армии.

"Филатьев участвовал в войне против Украины в составе 56-го десантно-штурмового полка. Его подразделение в первые дни вторжения отправили на штурм Херсона, а уже через два месяца – причем даже не из-за травмы глаза на фронте, а из-за воспаления – оккупанта эвакуировали и отправили в госпиталь. После этого он спокойно увольняется (мол, проблемы со здоровьем) – и это во время так называемой "СВО", когда оставить службу никому не дают. Не было ни серьезного ранения, ни ампутации", – говорит офицер.

Второй момент, на который нужно обратить внимание, – то, что российский офицер выложил в сеть книгу о войне с Украиной – причем находясь в то время на территории РФ и прекрасно осознавая, чем ему это может грозить.

"Потом Филатьев якобы некоторое время прячется от ФСБ, бегает по съемным квартирам, а затем внезапно оказывается за границей. Все это больше похоже на операцию прикрытия", – говорит наш собеседник в разведке.

По его мнению, Осечкина, который помог перебежчику выехать из страны, могли "сыграть втемную".

"В пользу этой версии говорит то, что сейчас Владимир Осечкин открыто заявил о прекращении новых эвакуаций оккупантов из-за того, что Филатьев соврал", – говорит офицер.

Легализация военного преступника

О "проколе" с Филатьевым Владимир Осечкин сообщил 29 марта на канале своего проекта в Telegram. Причиной "разочарования" назвал статью в шведской газете Dagens Nyheter (доступна по подписке).

Осечкин сообщил, что у его правозащитного проекта на данный момент нет никаких отношений с Филатьевым. "Мы прекрасно понимаем, что он нас (и не только нас) обманывал. Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами по ВДВ украинцев в последующем были расстреляны и повешены, т.е. убиты", – рассказал правозащитник.

По его словам, ничего подобного российский оккупант ранее не рассказывал, таким образом скрывая свою причастность к совершенным в отношении украинцев военным преступлениям.

"Лишь после прочтения этой статьи мы поняли, почему Павел сбежал от нас до окончания фактчекинга и проверки содержания его "ZOV-свидетельства" и отказался от встречи с известным украинским интервьюером Владимиром Золкиным (прилетал к нам в Биарриц в октябре), а также отказался добровольно давать показания прокурорам и следователям Украины в посольстве в Париже", – добавил Осечкин.

Также правозащитник рассказал о том, что Филатьев собирался передать деньги от продажи книги Украине, но затем отказался это делать.

Теперь путь на Запад для оккупантов, решивших спасти свою жизнь, закрыт. Во всяком случае через Осечкина.

Правозащитник уже заявил, что после вскрывшихся фактов его проект прекращает программу содействия в эвакуации лиц, которые имеют прямое отношение к российской армии и силовым подразделениям, а сам Осечкин готов отказаться от должности президента ассоциации New dissidents foundation. Он также принес извинения за то, что не проверил тщательно слова российского десантника перед тем, как оказать ему помощь.

"С первых дней войны мы делали все возможное, чтобы остановить эту преступную и подлую войну и агрессию против Украины", – заявил Осечкин.

Отметим, что согласно международному законодательству причастным к военным преступлениям лицам не может быть предоставлено политическое убежище и международная защита. Фактически получилось, что Gulagu.Net помог легализоваться на Западе российскому военному преступнику. Какое решение примут во Франции – узнаем в ближайшее время.