Российское "хваленое" наступление еще не началось, оно принесет Москве еще больше потерь, – Данилюк

Новое "большое" российское наступление на Украину пока еще не началось, несмотря на разные заявления. Однако россияне обязательно начнут его силами, которые накопили, и это приведет к увеличению потерь.

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Такое мнение высказал член-корреспондент Британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк в интервью Radio NV. Он подчеркнул, что со стороны украинской армии потери также возрастут, однако все равно будут существенно меньше, чем у противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И несмотря на то, что многие говорят о том, что российское "хваленое" наступление уже началось, это не оно. Надо это тоже четко понимать", – подчеркнул специалист.

По словам Данилюка, неудачное наступление РФ может создать предпосылки для успехов на фронте ВСУ, как это было во время деоккупации севера Украины, Харьковской области, Херсона и т.д. Для отступления противника он должен испытывать существенную нехватку сил и средств. Специалист считает, что сейчас остается рассчитывать на то, что в результате жестких боев российская армия несет значительные потери, а у Украины еще будут оставаться резервы, позволяющие проводить какие-то наступательные операции.

Напомним: в США и союзных странах скептически относятся к тому, что страна-агрессор Россия накопила силы и ресурсы для достижения хоть каких-либо успехов на войне в Украине. По оценкам американских военных, оккупантам потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в канун годовщины со дня полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин выступит перед федеральным собранием с набором стандартных заученных фраз. Скорее всего, Путин объявит новое масштабное наступление, впрочем, для этого нужны ресурсы, а их недостаток – основная проблема РФ, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов;

– секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что государство-террорист Россия готовится к новому наступлению на Украину. Одним из признаков этого является реализация активной дезинформационной кампании, направленной на запугивание украинцев.

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