Россия атаковала баллистикой Черниговщину, в Нежине повреждено предприятие: все подробности

Вечером 27 мая около 20:00 войска Российской Федерации баллистическими ракетами атаковали Черниговщину. Попадание было на территории предприятия на окраине города Нежин.

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Обстрел подтвердил мэр Александр Кодола. Он сообщил в Facebook, что (по состоянию на 21:20) данных о жертвах не было.

"Зафиксирован прилет баллистической ракеты... Спасибо Богу и ВСУ, жертв нет. Сохраняем спокойствие и соблюдаем меры безопасности!" – написал городской голова Нежина.

Руководитель Черниговской ОГА (ОГА) Вячеслав Чаус также заявил, что на окраине Нежина повреждено предприятие.

В своем Telegram-канале он добавил, что 27 мая под обстрелом были и другие населенные пункты Черниговщины.

В частности, днем во вторник противник из минометов и FPV-дронов ударил по аграрному предприятию в Новгород-Северской громаде. Легко ранены трое работников (от госпитализации они отказались). Повреждены комбайн и трактор. Произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

"Вечером – несколько взрывов в Нежинском районе. Опять аграрное предприятие. Ранен тракторист, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в Нежине", – рассказал чиновник.

Как ранее писал OBOZ.UA, в последние дни Россия нанесла массированные комбинированные удары по Украине баллистическими ракетами, высокоскоростными средствами поражения, дронами-камикадзе типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Но агрессор применил большое количество БПЛА и лишь 64 крылатые ракеты. Эксперты считают, что причиной может быть банальный дефицит носителей.

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